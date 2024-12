Coluna OAB Cascavel

NATAL SOLIDÁRIO

A OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel), por meio da Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência, está promovendo a campanha Natal Solidário. A ação arrecada brinquedos e doces destinados às crianças carentes de Cascavel. As doações podem ser feitas até o dia 13 de dezembro nos pontos de coleta: mercados Muffato ou na sede da Subseção (Av. Assunção, 668). A campanha conta com apoio da Open Veículos, Muffato e Tarobá.

POLÍCIA DA PAZ

Na terça-feira (3), a OAB Cascavel – em conjunto com a Comissão de Métodos Adequados para Resolução de Conflitos, a ACIC e a MEDIARB – promoveu o evento “Polícia da Paz”. A iniciativa visou instrumentalizar os policiais militares do município, gestores da corporação e demais interessados em utilizarem técnicas pacíficas de negociação e tratamento adequado de conflitos mediante situações de abordagens pacíficas. A ação contou com recursos do Proex (Programa de Financiamento da Excelência na Advocacia Paranaense).

WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO

Na sexta-feira (06), será realizado o 2º Workshop Previdenciário, na sede da OAB Cascavel. A ação é promovida pela Comissão de Direito Previdenciário da Subseção e receberá grandes nomes da área. O evento inicia às 08h30 e contará com 09 palestrantes. Para se inscrever, basta acessar o site da entidade. Advogados iniciantes recebem desconto.