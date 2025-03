Coluna Isto Posto

Cascavel - Na ordem do dia a Coluna destaca o forte teor da carta sobre Moraes enviada por deputados dos EUA a Trump e a Marco Rúbio:

“Prezado Presidente Trump e Secretário Rubio, na última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil, em uma clara tentativa do regime brasileiro de afastar o principal candidato às eleições do próximo ano. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não é sobre justiça — é sobre eliminar a competição política por meio de lawfare judicial, assim como o Presidente Trump foi alvo antes de realizar o maior retorno político da história. O Ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, transformou o judiciário do Brasil em uma arma para esmagar a oposição, proteger o Presidente Lula e manipular a eleição de 2026 antes mesmo que um único voto fosse depositado. Suas ações são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão e ao estado de direito, e solicitamos respeitosamente que o senhor tome medidas para garantir que o Brasil realize uma eleição livre e justa em 2026. Moraes não é apenas um problema para o Brasil — ele é uma ameaça crescente aos Estados Unidos.

Ele já tentou censurar empresas americanas, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital americana. Seu ataque a plataformas como X e Rumble levou a processos judiciais da Trump Media, expondo seu flagrante desrespeito pela lei dos EUA e pelas proteções da primeira emenda da nossa Constituição. Em resposta ao processo, Moraes retaliou banindo todos os vídeos do Truth Social em todo o País, impondo multas pesadas ao XX de Elon Musk (que anteriormente sofreu multas semelhantes e um banimento total) impondo banimento geral ao Rumble no Brasil exigindo que empresas americanas forneçam informações confidenciais de dissidentes políticos que buscam refúgio nos EUA.”A carta tem teor maior, é mais longa e está sendo fortemente apoiada por uma série de facções que entenderam as posições de Morais como lesivas à lei e à ordem dos EUA. Será que de lá vão conseguir colocar “ordem aqui”, o que tem sido difícil agora?