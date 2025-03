Coluna Isto Posto: A CULPA NÃO É DA TOGA

O que garante tanto poder a Alexandre de Moraes, ao ponto de suas ilegalidades e inconstitucionalidades não serem contestadas nem por seus pares? Ele foi nomeado de ofício (ilegal) por Dias Toffoli para conduzir o desastroso inquérito das fake news, o interminável, o que nunca acaba, e recebeu de parte do então presidente da Corte, Dias Tofolli, ex-advogado do PT, ou seja, de Lula e da Gleisi Hoffmann. Recebeu também o aval dos demais ministros do STF, com a exceção de Marco Aurélio Mello enquanto estava lá e, em raríssimos casos pontuais, de Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Os demais abriram mão de suas funções constitucionais endossando tudo, alguns deles, como Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski abrindo mão até do protagonismo que tinham na casa antes de Moraes sentar-se “naquele meio”.

(Observação captada) – Não é normal, muito menos comum, que alguém assuma tamanha liderança sem ter quem a garanta. A toga representa autoridade, uma autoridade que seria comum a todos os ministros da casa. O domínio, no entanto, tem que ser oriundo de outra fonte de poder que nada tem a ver com o cargo que Moraes ocupa. E não se trata de domínio apenas dentro do STF. Os tentáculos do comando deste ministro se estendem à Polícia Federal, à parte do Ministério Público e ao Congresso Nacional. E, obviamente, é ecoado por grande parte da imprensa de esquerda que não empreende nenhum tipo de combate à quebra do ordenamento jurídico brasileiro, na maioria das vezes aplaudindo as atitudes do presidente do TSE ou fingindo que não vê as ilegalidades que ele comete da mesma forma que finge não ver que passamos a viver uma verdadeira ditadura do Judiciário Superior após a posse dele. A imprensa, em geral, decidiu não ver até mesmo o regime de censura que foi instalado no país, com o agravante de que dezenas de jornalistas inclusive o aplaudem, como se num futuro próximo o aprofundamento desta situação não viesse a penalizar eles mesmo.

Só mesmo alguém com a mente totalmente dominada pelos conceitos de esquerda não é capaz ou tem dificuldade para perceber ou aceitar que Alexandre de Moraes tem lado nas decisões que toma. A coisa que ele pratica é a busca pelo poder, por se manter no poder que obteve depois que tomou posse no Supremo Tribunal Federal. Mas, ele só chegou aonde chegou e se manterá nessa posição se garantir o poder de quem realmente o detém, e que não é ele, é o “sistema,” tendo Lula como porta-bandeira, sistema que