Coluna Esplanada

Lembrando Gregório

O ministro do STF Alexandre de Moraes está cercando devagar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Não apareceram provas de participação de Bolsonaro no plano de matar envenenados os eleitos Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Só os próximos meses dirão, se houver eventual delação com evidências. A cautela do ministro e da Polícia Federal – que acaba de indiciar o ex-presidente pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 – vem na esteira de uma lembrança que comoveu o País: Em 1954, não havia ordem do presidente Getúlio Vargas na decisão pessoal de seu segurança, Gregório Fortunato, no atentado que mirou Carlos Lacerda e matou o major Rubem Vaz, o guarda-costas. A suspeita, por ora, é que os militares aloprados agiram sem o conhecimento de Bolsonaro. O ministro quer saber se foi sem o consentimento – neste caso a situação muda completamente contra o ex-chefe da Nação.

Rio em alta

O G20 – juntamente com os feriados da Proclamação da República (15) e da Consciência Negra (20) – impulsionou massa de turistas no Rio de Janeiro. Segundo o Píer Mauá, que administra o terminal do porto, novembro vai registrar mais de 20 mil turistas desembarcados de cinco cruzeiros. No ano todo serão 1,5 milhão de estrangeiros vindos apenas de navios.

Sem holofote

Sob apoio do PT, o acadêmico Marco Cepik, da UFRGS, foi nomeado diretor-geral adjunto de Luiz Fernando Côrrea na Agência Brasileira de Inteligência, a Abin. Cepik era o diretor da Escola Nacional de Inteligência, uma espécie de Instituto Rio Branco (Itamaraty) que forma os espiões brasileiros.