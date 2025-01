Coluna Direito da Família: Além do espelho

Um breve olhar aos clássicos da Disney trata não só da vida das princesas, mas traz ensinamentos sobre as vilãs, as quais ainda que sejam poderosas e donas do reino vivem desesperadas pela beleza da juventude e são rotuladas de “bruxas”. Isso porque envelhecer tem um peso sobre as mulheres.

Demonstra-se isso na obra “A geração ansiosa”, de Jonathan Haidt, quando se comprova que as meninas são mais afetadas pelas redes sociais, com maior prejuízo a sua saúde mental. Para o psicólogo norte americano, o incremento nos índices de depressão entre as meninas se dá, pois, são mais afetadas pela comparação social e visual, isto é, o julgamento se dá pela aparência e pelo corpo – em alguns casos como moeda de troca social.

Contudo, uma questão interessante é considerar que a excessiva valorização da juventude, crescente nos últimos anos, é também uma questão socioeconômica. Afinal de contas, os procedimentos estéticos (e sua manutenção) não estão ao alcance de todos, sendo fator de exclusão social.

“Pressão”

Além disso, a pressão quanto à beleza (essencialmente sobre as mulheres) exige que estas gastem tempo e reservas financeiras para alcançar padrões inatingíveis, desviando seu foco de outras áreas da vida.

Gastos estes que eventualmente são cobrados no Judiciário em sede de divórcio. Porém, ainda que não partilháveis os resultados dos procedimentos estéticos, por não serem compreendidos como adiantamento de meação, as eventuais dívidas ainda existentes no momento da separação podem ser dividas entre o casal em sede de partilha de bens.