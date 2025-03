Coluna ADI pelo Paraná

Entre 2015 e 2022, a Lactalis investiu R$ 377 milhões em suas atividades no Estado. Outros R$ 20 milhões foram aportados em 2024 para ampliação do Centro de Distribuição de Carambeí, com uma área total de 6.400 metros quadrados. Agora, com o novo investimento dentro do Paraná Competitivo, de quase R$ 285 milhões, serão R$ 682 milhões em 10 anos.

No Paraná, a produção da Lactalis é comercializada principalmente com a marca Batavo, criada em 1928 em Carambeí e adquirida pela multinacional em 2015. Em Londrina, com a cooperativa Castrolanda e a aquisição da Cativa Cooperativa Agropecuária, a empresa faz a captação de 600 milhões de litros de leite por ano e conta com 1.500 colaboradores.

Paraná - A Lactalis Brasil, líder na captação de leite no País, está investindo R$ 285 milhões para ampliação da linha de produção de suas fábricas em Carambeí e Londrina. O plano de investimento, que conta com incentivos do programa Paraná Competitivo, foi apresentado ao governador Ratinho Junior (PSD). “Nosso trabalho é incentivar que novas empresas, nacionais ou internacionais, e aquelas que já atuam no Paraná possam ampliar suas fábricas, linhas de produção, gerando emprego e renda”, disse.

Líder nacional

O Paraná liderou o crescimento nacional da produção de frangos e suínos no ano passado, segundo o IBGE, e produziu 53,3 milhões de frangos e 281,4 mil cabeças de suínos a mais em relação a 2023, além de acumular altas também na produção bovina, de ovos e de leite. Na avicultura, o estado é responsável por 34,2% da produção no País. O setor teve um crescimento de 2,47% no abate em relação ao ano anterior – mais de 2,2 bilhões de aves produzidas, superando o recorde de 2023, quando a produção chegou a 2,15 bilhões de unidades.

Campanha salarial

As demandas da campanha salarial dos servidores da educação foram apresentadas à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e ao Governo do Paraná. O encontro agendado pelo APP-Sindicato reuniu deputados estaduais; o líder do Governo, deputado Hussein Bakri (PSD) e o secretário Norberto Ortigara (Fazenda). Ortigara disse que a proposta apresentada foi bastante razoável e que o compromisso é estudar “a fundo e ver quais os limites e a capacidade que nós temos de nos enquadrarmos fielmente à Lei Complementar 101, à Lei Fiscal, se isso é possível, e levar isso para uma decisão de Executivo”.

Anulada

A 12ª Turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) decidiu de forma unânime, anular a condenação do ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (Podemos) em primeira instância, no processo relativo ainda ao caso do Ipem (Instituto de Pesos e Medida do Paraná), órgão presidido por ele presidiu duas décadas atrás. “É uma decisão muito importante, que põe fim a muitos anos de injustiça, muitos anos de agonia do ex-prefeito Leonaldo Paranhos, mas especialmente é uma decisão que recoloca as coisas nos seus devidos lugares”, disse o advogado Gustavo Guedes, defensor do ex-prefeito.