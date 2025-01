Coluna ADI pelo Paraná

O trabalhador demitido receberá mais no seguro-desemprego. A tabela das faixas salariais usadas para calcular o valor seguiu o INPC de 2024 e foi reajustada em 4,77%. O valor máximo do seguro-desemprego subirá de R$ 2.313,74 para R$ 2.424,11. O piso segue a variação do salário mínimo e aumenta de R$ 1.412 para R$ 1.518.

A Itaipu Binacional entregou em Loanda, 16 veículos elétricos para o Consórcio Intermunicipal do Noroeste integrado por 12 municípios da bacia hidrográfica do rio Ivaí. Além de veículos elétricos e eletropostos, o convênio de R$ 24 milhões, por meio do Programa Itaipu Mais que Energia, prevê outras entregas até 2026, como pavimentação asfáltica, adequação de estradas, fornecimento de equipamentos e caminhão para coleta seletiva, apoio à gestão de resíduos e ao manejo integrado de solo e água e geração de energia fotovoltaica.

O presidente da Faep , Ágide Eduardo Meneguette, foi escolhido Personalidade do Ano de 2024 na 22ª edição do Prêmio Working de Jornalismo (PwJ). A premiação, organizada pela revista Conexão Paraná, reconhece figuras de destaque em diferentes áreas no Paraná.

Paraná - Impulsionado pelo aumento expressivo na exportação de carne bovina que alcançou 56,8%, entre 2023 e 2024, o Paraná liderou o segmento brasileiro de vendas internacionais de proteínas animais. Em 2024, o estado contribuiu com 25,5% em volume das três principais carnes – bovina, suína e de frango – e com 17,9% em recursos arrecadados pelo País nas vendas externas. No ano passado, o Paraná alcançou novos mercados como Alemanha , Angola, Camboja, Espanha, Gana, Líbia e México. Outros tiveram aumento expressivo nas compras, entre eles Albânia, China, Cingapura, Egito, Emirados Árabes Unidos, EUA, Filipinas, Paraguai, Serra Leoa, Turquia, Ucrânia e Uruguai.

Paraná - O curioso contraste da doçura da laranja-lima com seu pé está na obra de José Mauro de Vasconcelos (“Meu pé de laranja lima”) que evidencia os impactos da falta de suporte emocional das famílias através de educação punitiva, com agressões e castigos físicos sobre crianças e adolescentes. As frustrações dos adultos são disfarçadas […]

Turismo

De olho nos europeus, o Ministério do Turismo começou a fazer propagandas de destinos turísticos do Brasil em ônibus de Madrid, capital da Espanha. Destinos como Lençóis Maranhenses (MA), Alter do Chão (PA), Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Pantanal estarão estampados em transportes públicos e nos principais pontos turísticos da cidade.

Inesquecível

O passeio de trem pela Serra do Mar, operado pela Serra Verde Express, foi reconhecido pela Lonely Planet, maior editora de guias de viagem do mundo, como o 14º melhor trajeto ferroviário do planeta. Com isso, o passeio brasileiro foi incluído na publicação 2025 “Amazing Train Journeys”, que destaca as 60 viagens inesquecíveis de trem, de acordo com especialistas do mundo todo.

Cartão da Educação

Em Goioerê, os primeiros projetos de lei na Câmara de Vereadores são de autoria do prefeito Pedro Coelho (PP). Um deles prevê a criação de um programa de auxílio para a compra de materiais e uniformes escolares. É o que está sendo chamado de “Cartão Educação”. Cada aluno receberá um cartão com direito às compras escolares no comércio da cidade.

Samu

Os R$ 134,3 milhões para o Samu vão atender as 142 cidades nas 12 centrais de serviços no estado. De janeiro a novembro de 2024, o Samu prestou 1.110.817 atendimentos no Paraná, superando o ano anterior, que no mesmo período contava com 1.084.285. Desde 2022, o Samu cobre 100% do território paranaense, operando com 282 ambulâncias e seis aeronaves.