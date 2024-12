Coluna ADI pelo Paraná

Ideb



Desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) elevaram o Paraná ao protagonismo educacional no cenário nacional. o ensino médio, o Estado manteve a liderança com nota 4,9. Nos anos finais do ensino fundamental, o Paraná atingiu a nota 5,5 – conquistando o primeiro lugar. Nos anos iniciais o Paraná também garantiu o topo do ranking com nota 6,7, à frente de Ceará e São Paulo.

A Itaipu Binacional e a Petrobras assinaram um protocolo de intenções para iniciar discussões sobre oportunidades de colaboração no desenvolvimento de tecnologias em áreas como energias renováveis, robótica e cibersegurança.

Os estudos serão liderados pelas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento das duas companhias: o Itaipu Parquetec, braço tecnológico da Itaipu Binacional, e o Cenpes, o Centro de Pesquisas da Petrobras.O protocolo de intenções tem duração de dois anos e pode ser prorrogado por até cinco anos.

A edição de 2025 da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, realizada pelo Sesc PR, já tem data marcada, o dia 28 de setembro de 2025. Em breve, o Sesc PR abrirá as inscrições para a 16ª edição da maratona mais bonita do Brasil.

O Governo do Estado formalizou o repasse de cerca de R$ 18 milhões para a implantação de um Centro de Inovação vinculado à Universidade Estadual de Londrina (UEL), além de recursos para infraestrutura tecnológica do Hospital Universitário. O Centro será implantado no antigo Centro de Eventos Professor Reynaldo Ramon. O prédio tem cerca de 11 mil metros quadrados.