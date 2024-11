Coluna ADI pelo Paraná

Os estudantes de Turismo da Unioeste, Otávio Batista, Júlia Sobral, Gabriel da Silva, Tainá Bueno e Rodrigo Matias foram os vencedores da 13ª edição do Hackatour Cataratas. Eles criaram uma plataforma para captar o perfil dos clientes – Sistema Turístico de Experiência para Lugares e Atrativos (Stela). O grupo recebeu R$ 5 mil em dinheiro e uma viagem nacional, e ainda terá apoio do Sebrae e do Itaipu Parquetec e participará do Salão de Tecnologia e Inovação do Festival das Cataratas em junho de 2025.

A 20ª Expovale, em Ivaiporã, vai apresentar as novidades na agricultura, indústria, comércio, rodeio, prova de tambor e shows nacionais. Com os feriados do Dia da Proclamação da República (15), aniversário de Ivaiporã (19) e o Dia da Consciência Negra (20), o evento deve superar os 225 mil participantes da 19ª Expovale 2023, com expectativas significativas de sucesso.

No dia 19 de novembro, o município de Ivaiporã, na região do Vale do Ivaí, vai sediar a Assembleia Itinerante que receberá as reivindicações dos moradores da região. A 15ª sessão especial interiorização da Alep será realizada a partir das 18 horas, durante a 20ª Expovale – Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã, que ocorre entre os dias 14 a 19 de novembro no Parque de Exposições de Ivaiporã.

Do final de outubro até dezembro, a Secretaria Estadual de Turismo e o Viaje Paraná oito eventos em Foz do Iguaçu em um investimento de R$ 2,33 milhões: BWT (R$ 325 mil), Abbeta Summit (R$ 600 mil), Jazz sem Fronteiras (R$ 45 mil), Summit Tour (R$ 250 mil), Foz International Boat Show (R$ 650 mil), Festival Circuito Cataratas (R$ 50 mil), Festival do Porco Moura (R$ 60 mil), Evento de Natal (R$ 250 mil), Encontro Mundial da Maçonaria (R$ 100 mil).

Advocacia iniciante Durante uma reunião ordinária da Comissão de Advocacia Iniciante da OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel), surgiu uma iniciativa essencial para auxiliar os novos advogados: o Manual de Emergência para o Advogado Iniciante. O material reúne questões e desafios frequentes enfrentados pelos jovens advogados, com respostas claras que auxiliam […]

Guaratuba

O governador Ratinho Júnior (PSD) recebeu no Palácio Iguaçu o prefeito eleito de Guaratuba, Mauricio Lense (Podemos), acompanhado do deputado Denian Couto (Podemos). Lense agradeceu a dedicação do governo à cidade do litoral e falou das demandas do município. Ele também conversou sobre o período das atividades da temporada de verão. Ratinho Junior destacou as obras da ponte de Guaratuba – com 27,1% executada – a previsão de engorda da praia e a duplicação da PR-412, entre Guaratuba e Garuva (SC).

Natal de Curitiba

A programação de Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024 ocorre durante 46 dias e contará com 100 atrações gratuitas. As apresentações serão realizadas até 23 de dezembro e a decoração estará disponível até 6 de janeiro. A inauguração da programação do Natal de Curitiba será realizada no Largo da Ordem, no Centro Histórico, no dia 22 de novembro.

Primeiro escalão

O prefeito eleito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PMD), deve criar três secretarias e mudanças de nomes em algumas outras. As novas secretarias são as da Mulher, de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas. Ele também anunciou que vai revelar em dezembro o nome das pessoas que ocuparão os cargos do primeiro escalão.

Nota Paraná

Um morador de Tijucas do Sul ganhou o prêmio principal de R$ 100 milhões no sorteio do Nota Paraná de novembro, enquanto um segundo prêmio de R$ 50 milhões foi ganho por um consumidor de Bom Sucesso do Sul. A loteria envolveu 3,18 milhões de participantes, que concorreram a mais de 35 milhões de prêmios, totalizando R$ 2 milhões.