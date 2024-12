Coluna ADI

PcD

O deputado estadual Alexandre Curi (PSD) comemorou nas redes sociais a aprovação do projeto que reconhece os portadores de fibromialgia como Pessoas com Deficiência (PcD). A medida assegura a essas pessoas os mesmos direitos e garantias previstos em lei para pessoas com deficiência. “Tive a honra de contribuir com essa iniciativa, que une o PL 520/2021, dos deputados Gilson de Souza, Anibelli Neto e Márcia Huçulak, e o PL 675/2023 de minha autoria e do deputado Do Carmo. Agora, aguardamos a sanção do Ratinho Junior para beneficiar milhares de paranaenses”, publicou.

PIB

O PIB do Paraná cresceu 8,9% entre 2019 e 2023 – dados do Ipardes/IBGE – superior ao crescimento brasileiro de 7,8% no período. Em 2023, após a pandemia da covid, a economia paranaense cresceu 5,8%. Em 2019, o PIB do estado somou R$ 466,3 bilhões e em 2023 fechou em R$ 665,6 bilhões na projeção do Ipardes. Mesmo com a pandemia e a estiagem nos últimos anos, o Paraná consolidou-se como a quarta maior economia do Brasil, com PIB de R$ 614,61 bilhões em 2022 (último dado divulgado pelo IBGE), crescendo 1,5% naquele ano e ultrapassando o Rio Grande do Sul.

PIB II

Com esses resultados, o PIB do Paraná deverá chegar a R$ 713 bilhões ao fim de 2024. Será o maior valor da história e que tem crescido todos os anos. O número leva em conta a taxa real de 2,4% calculada pelo Ipardes para elaboração do orçamento de 2025 e a projeção da inflação para este ano, estimada em 4,59%.

