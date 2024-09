Candidaturas julgadas

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) já julgou 358 dos 376 pedidos de registros de candidaturas realizados em Cascavel. Desses, 340 foram deferidos, um deferido com recurso, dois indeferidos, quatro indeferidos em prazo recursal ou com recurso, um pedido não conhecido e 10 pedidos de renúncia. Ainda faltam 18 pedidos aguardando julgamento.

Pesquisas registradas

Três novas pesquisas de intenção de votos foram registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre o cenário político de Cascavel em 2024. Os estudos foram registrados pelo Instituto Paraná Pesquisas, com registro sob o n° PR- 02420/2024 e divulgação prevista para 21/09; outro estudo do Instituto 100% Cidades, sob o n° PR-01756/2024, com previsão para divulgação no dia 21/09 e o terceiro do HIT Instituto de Pesquisa e Estatística, sob o n° PR-05885/2024, com divulgação prevista para 20/09.

Candidato preso

O candidato a vereador em Céu Azul, Marcos Pereira, foi levado para Foz do Iguaçu após ser preso pela Polícia Federal em Cascavel. Marcos Geleia Patriota, como é conhecido, é do Partido Novo e estava foragido da Justiça em razão dos atos de 8 de janeiro de 2023. O Partido Novo de Céu Azul disse acompanhar com “perplexidade” e que o advogado da sigla acompanha o desenrolar do caso.

Cidadão honorário

Os prefeitos e prefeitas dos 58 municípios da Amop escolheram, por unanimidade, o nome do ex-deputado estadual Elio Rusch para ser homenageado com o título de Cidadão Honorário do Oeste do Paraná. A votação foi feita durante assembleia ordinária da Amop na última semana. A entrega será feita durante um jantar já marcado para 31 de outubro no salão social do Clube Comercial, em Cascavel.

Justificativa eleitoral

A eleitora ou o eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia da eleição, poderá utilizar o e-Título para justificar sua ausência às urnas. Na página inicial do app, o eleitor deve acessar “mais opções” e selecionar “Justificativa de ausência” para fazer o pedido. No dia da eleição, não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência.

Substituição candidaturas

Terminou ontem (16), a 20 dias das Eleições Municipais de 2024, prazos importantes do calendário eleitoral, que envolvem a possibilidade de substituição de candidatas e candidatos. Foi o último dia para o pedido de substituição de candidatas ou de candidatos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, exceto se a substituição decorrer de falecimento, caso em que poderá ser efetivado após esta data.