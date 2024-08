Campanha eleitoral

A partir de sexta-feira (16), está liberada a propaganda dos candidatos a prefeito e a vereador. Até o dia 31, o número de cabos eleitorais nas ruas ainda deverá ser pequeno, porque os candidatos precisarão tirar CNPJ, abrir conta no banco e esperar as gráficas finalizarem o material para divulgação nas ruas. O horário eleitoral no rádio e na televisão terá início no dia 26 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. O período da propaganda vai de 16 de agosto até 1º de outubro, véspera das eleições. No dia do pleito, qualquer ato de propaganda poderá ser caracterizado como crime de boca de urna.

Presidente da Alep

O deputado Alexandre Curi (PSD) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Curi registrou sua chapa na quinta-feira (8). A eleição, que ocorreu com chapa única, foi concluída nesta segunda-feira (12). A convocação do pleito partiu do então presidente Ademar Traiano (PSD). A posse será em fevereiro de 2025. O mandato dos novos dirigentes do legislativo paranaense vai até 31 de dezembro de 2026.

Inovação

O 2º Seminário Estadual de Contratação de Inovação pelo Setor Público será realizado em Curitiba nos dias 13 e 14 de agosto. As inscrições são gratuitas e estão abertas no portal da Escola de Gestão do Paraná – do TCE PR. O objetivo do seminário é disseminar os conceitos e as boas práticas de compras públicas de sistemas e ferramentas voltados à inovação.

Convenção de Executivos

Nos dias 11 e 12 de setembro de 2024 será realizada a Convenção de Executivos da Faciap em Maringá. Este evento, que tem como tema “Conexões Estratégicas: Fortalecendo as Associações Comerciais do Paraná”, reunirá cerca de 350 profissionais do sistema Faciap e visa à valorização do processo de aproximação entre os executivos da Federação e as Associações Comerciais do Paraná (ACEs).

Concurso PGE

A inscrição no concurso público da PGE começa no dia 21 de agosto e termina no dia 13 de setembro. A CEBRASPE, banca organizadora do concurso 2024 da PGE-PR, publicou uma retificação no edital. As alterações em questão são nas datas de inscrição e de solicitação de inscrição com isenção de taxa.

PSS educação

As inscrições no novo PSS para a contratação de professores na rede estadual de ensino do Paraná se encerram no próximo dia 22 de agosto, às 16h. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan. Ao longo do período de vigência do processo seletivo nos 32 Núcleos Regionais de Educação, poderão ser preenchidas até 30 mil vagas, válidas para 2025, podendo ser prorrogadas para 2026.

Produtoras Rurais

Mais de 1,5 mil agricultoras e pecuaristas marcaram presença no 12º Encontro de Produtoras Rurais, realizado nos dias 8 e 9 de agosto, com o objetivo de fortalecer o papel da mulher na representatividade no agronegócio. Idealizado e organizado pela Comissão Feminina do Sindicato Rural de Cascavel, com o apoio da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP, o evento abordou temas relevantes para a vida da mulher do campo, como saúde mental, segurança, economia e liderança rural.