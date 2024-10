Aperto em Múcio

A revelação do ministro da Defesa, num discurso público, de que o Governo Federal rejeitou por motivos político-ideológicos um contrato com uma empresa de Israel que venceu licitação, já rende polêmica no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, Marcos Pollon (PL-MS) pede a convocação do chanceler Mauro Vieira para explicar a denúncia de Múcio. A licitação trata de compra de 36 blindados para o Exército. O General Pazuello (PL-RJ) quer a convocação também do assessor especial da Presidência Celso Amorim. Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL) apresentou três requerimentos para que Amorim, Vieira e Múcio esclareçam o impacto de questões ideológicas nas relações diplomáticas entre Brasil e Israel. A blindagem aos expoentes governistas começou. As bancadas do PT e PSOL estão fechadas para defesa do trio.

Voto a voto

O presidente Lula da Silva deve aparecer hoje num comício de Caetano, candidato do PT a prefeito de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Mas o que Lula foi fazer lá? Além de cidade mais rica do Estado após a capital, a disputa esta voto a voto. Caetano, com 49,52% (77.926), foi para o 2º turno com apenas 559 votos de diferença contra Flávio (União), que alcançou 49,17% (77.367), apoiado por ACM Neto.

Surpresa geral

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) surpreendeu ao aparecer abraçado em Lula no Palácio. O bolsonarista chamado de traidor pela militância do ex-presidente tem seus motivos. Foi barrado pelo clã na disputa pela prefeitura do Rio e agora mira o Senado. Foi ele quem capitaneou um grupo de evangélicos no Planalto, na terça. Das duas, uma: Ou quer chamar atenção de Bolsonaro, ou mudou de vez a cor da gravata.

Aliado é pra isso