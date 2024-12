AMC em Destaque: Presidente apresenta livro comemorativo e reforça o papel do associativismo

O presidente da Associação Médica de Cascavel , Dr. Cristiano Mroginski, esteve na última semana no Programa Gente Que Faz da TV Tarobá, falando sobre a entidade e a importância do associativismo. O presidente da AMC, também discorreu sobre o lançamento do livro, Nossa História – 55 anos da Associação Médica de Cascavel . A obra resgata a trajetória da medicina em Cascavel e na Região Oeste do Paraná, registrando memórias e conquistas que conectam o passado, o presente e o futuro da profissão. Com textos e entrevista da jornalista Tânia Moraes, o livro contou com revisão e edição do médico Dr. Márcio Couto, integrante da diretoria da AMC.

Fiagro Na reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, o governador Ratinho Júnior (PSD) anunciou o aporte de R$ 350 milhões na criação do Plano Safra estadual – o Fiagro (Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agro). A gestão será da Fomento Paraná e o fundo pode gerar R$ 2 bilhões em […]

Isenção O governador Ratinho Júnior (PSD) sancionou a lei que isenta as motocicletas de até 170 cilindradas do IPVA. A isenção alcança 732 mil motociclistas. A lei também isenta do IPVA de ônibus, micro-ônibus, caminhões movidos exclusivamente a gás natural, veículos movidos a hidrogênio. Nos dois casos, a isenção vale até o dia 31 de […]

Hoje tem final 1ª Super Copa de Clubes da AMC

Hoje, terça-feira (17), é o grande dia! A final da 1ª Super Copa de Clubes da AMC marca o encerramento do torneio que começou no dia 26 de novembro na sede da Associação Médica de Cascavel. Após semanas de disputas emocionantes entre sete times, Corinthians e Flamengo garantiram suas vagas na decisão. A programação do dia inclui um encontro com os amigos, para celebrar não apenas o fim da competição, mas também o encerramento das atividades de futebol em 2024, com retorno previsto para janeiro de 2025.

Hora de recarregar as energias!

A AMC entrará em férias coletivas a partir de quarta-feira (18) e retornará às atividades normais no dia 18/01. Durante esse período, nossa equipe estará recarregando as energias para voltar ainda mais motivada e preparada para atender você com excelência. Agradecemos pela compreensão e desejamos a todos um ótimo final de ano!