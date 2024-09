Acontecendo no Oeste

Mercedes

No próximo final de semana acontece a Expo Mercedes e a promessa é de ser a maior festa já realizada no município. As festividades começam na sexta-feira (13), com um desfile cívico na Avenida João XXIII, pela manhã. À noite, a Feira do Comércio será aberta, seguida pelos shows nacionais da dupla Fernando & Sorocaba e da banda Terceira Dimensão. No sábado, a animação continua com o show de João Neto & Frederico. Já no domingo, acontece a Festa Nacional do Costelão Recheado, com shows de Everton & Alex e do Musical JM.

Toledo

Textos feitos pelos alunos que fazem parte do projeto de circo social Circo da Alegria, de Toledo, e composição de músico toledano serão alguns dos escritos que fazem parte do espetáculo Circo e Letras, que abriu no último dia 9 a XVIII Mostra de Circo Social e Festival Nacional de Circo. O evento vai trazer ao município representes de 22 grupos sociais além de grupos com renome nacional e internacional para o Festival de Circo. O espetáculo estreia às 20h, no Teatro Municipal de Toledo, com acesso livre. Como resultado do interesse pela leitura foi estimulada a troca e empréstimos de livros entre os alunos e doações para o Circo da Alegria, visando a composição de um acervo próprio, que será utilizado pelos frequentadores.

Entre Rios do Oeste

A festa em comemoração aos 31 anos de Entre Rios do Oeste será realizada nos dias 13, 14 e 15 deste mês. O café colonial é uma das grandes atrações do evento, além da 19ª Exporios – Exposição da Indústria, Comércio e Prestadores de Serviços, realizada pela ACIER, 19º Festival Nacional da Carne Suína e 8º Concurso da Copa Suína, rodeio, e bailes. Shows Nacionais com as duplas Marcos e Belutti, na sexta-feira (13) e Edson e Hudson, no sábado (14). Os shows e bailes terão entrada gratuita.

Marechal C. Rondon

A segunda edição deste ano do maior evento de queima de estoque do comércio varejista de Marechal Cândido Rondon já tem data marcada: sábado, 14 de setembro. Promovida pelo Conselho da Mulher Empresária (CME) da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar), a Feira Ponta de Estoque oferece às empresas associadas a oportunidade de liquidarem seus produtos e renovarem os estoques para a próxima estação. Já os consumidores têm acesso a produtos de qualidade com preços atrativos. Participarão da feira empresas dos setores de roupas e calçados para moda adulta e infantil, vestuário esportivo, lingeries, decoração, bijuterias, cosméticos, artesanatos, entre outros.

Toledo

No próximo sábado (14), o projeto Uma Só Família traz uma experiência cinematográfica para Toledo. O Cine Prati, o maior cinema a céu aberto da cidade, promete transformar a noite em um evento inesquecível para toda a família. A entrada é gratuita e aberta a todos, sem necessidade de inscrição prévia. O evento será realizado no estacionamento da Prati-Donaduzzi, localizado na Rua Celeste Muraro, Tocantins, e contará com duas sessões de filmes. O primeiro será o Divertidamente 1 das 17h às 18h40, em seguida o Quatros Vidas e Um Cachorro com início às 19h até às 20h20. Os participantes poderão aproveitar a programação, com pipoca e água gratuitas disponíveis durante todo o evento.