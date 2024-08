Acontecendo no Oeste

Ciclo de palestras

Como se posicionar no universo digital? A presença nas redes é mesmo necessária para os micro e pequenos negócios? Essas e outras dúvidas serão respondidas em setembro, durante um ciclo de palestras realizado pelo Sebrae/PR nos dias 10, 11 e 12, nas cidades de Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu. As palestras serão ministradas por Sabrina Marques, especialista em Marketing e Posicionamento Digital, e Ana Maria Canton, que discutirá como o diferencial competitivo pode ser explorado com base na identidade do empreendedor.

Foz do Iguaçu

No mês de agosto, a obra do Acesso à Ponte da Integração segue com a aplicação da última camada de asfalto que complementa a estrutura do pavimento nos ramos do viaduto de acesso à futura Aduana Argentina, obtendo um avanço significativo na pavimentação. Os serviços de terraplanagem obtiveram sua continuidade com avanço na interseção com a BR-469 e nos ramos dos viadutos da Felipe Wandscheer e República Argentina. O viaduto da República Argentina encontra-se com a infraestrutura concluída e em fase adiantada da execução dos elementos da mesoestrutura.

Palotina

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina (Acipa) realizou com sucesso a edição 2024 da Conexão Acipa nos dias 20 e 22. A Asfuca recebeu um grande público nas duas palestras. No dia 20 participou o ator e comediante Nelson Freitas que abordou sobre suas experiências, destacando a importância da resiliência e da cultura no ambiente corporativo. No dia 22 a Conexão Acipa contou com a participação do ex-jogador de vôlei da seleção brasileira, Gilberto Amauri Godoy Filho, conhecido como Giba.

Palotina II

Hoje (28) será realizado em Palotina o evento Caminhos da Soja que terá palestras importantes aos produtores rurais e técnicos do setor. O evento será realizado na Asfuca, a partir das 19h. O tema central será “Carbono na Agricultura: um novo conceito de produção de soja sustentável”. Especialistas falarão aos presentes abordando temas como “Mercado e clima da safra 2024/2025”, “Descarbonização da cadeia de soja” e “Soja baixo carbono”. O evento será promovido pela Aprosoja Brasil e Aprosoja Paraná, com apoio da Embrapa, Ministério da Agricultura, C.Vale e Sindicato Rural de Palotina. As inscrições são gratuitas.

Assis Chateaubriand

Após turnê pela Dinamarca, o Balé Teatro Guaíra sobe novamente aos palcos com o espetáculo Contraponto, desta vez circulando por quatro cidades do Estado do Paraná. A companhia inicia com apresentações em Cascavel e Assis Chateaubriand, e na segunda metade de setembro, passa por Maringá e Apucarana. As apresentações serão realizadas no Teatro Municipal Sefrin Filho, em Cascavel, nos dias 28 e 29 de agosto às 20h30, na abertura do 34º Festival de Dança de Cascavel. No Teatro Municipal Deputado Federal Moacir Micheletto, em Assis Chateaubriand, nos dias 1 de setembro às 16h e 2 de setembro às 20h30. O acesso será gratuito, entretanto, os ingressos deverão ser retirados antecipadamente na plataforma Sympla. Todas as apresentações contarão com tradução para Libras, audiodescrição e abafadores de ruídos.

Toledo

Depois de 2023 com shows esgotados por todo o Brasil, o Jota Quest segue na estrada com uma agenda de novas apresentações nas principais cidades do país da turnê “Jota25”. Entre as datas, a banda mineira sobe ao palco do Píer Santa Maria, no dia 07 de setembro, em Toledo, com ingressos a partir de R$ 90.