Acontecendo no Oeste

Abriu no último dia 03, e segue até o dia 01 de novembro, as inscrições ao Processo Seletivo Simplificado para cadastro de reserva, conforme o edital nº 182/2024. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio presencial, na recepção do Gabinete da Prefeitura, das 08 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas ou através do formulário no site do município. Os cargos para cadastro reserva são de educador infantil – 30 horas semanais (R$ 3.433,05); professor – 20 horas semanais (R$2.295,39) e psicólogo – 40 horas semanais (R$3.865,15). A prova escrita objetiva será realizada no dia 10 de novembro.

O Município de Maripá por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico abriu o prazo para que as entidades façam o protocolo das datas de eventos para o Calendário Municipal de 2025. As associações, entidades ou pessoas jurídicas interessadas em integrar o calendário devem formalizar o requerimento até o dia 22 de outubro, na Prefeitura, junto ao Setor de Protocolo.

A Expo Assis 2024 está prestes a começar e promete ser a maior e melhor festa da região. Com a abertura marcada para o dia 17 de outubro, a organização está em ritmo acelerado. Este ano, a Expo Assis 2024 traz um novo formato, seguindo recomendações do Ministério Público. A programação de shows promete animar a todos, com apresentações de artistas renomados. Na quinta-feira (17), Ana Castela sobe ao palco, seguida pelo Grupo Revelação na sexta-feira (18) e Traia Veia no sábado (19). O melhor de tudo é que os shows serão gratuitos. A festa também contará com a 38ª Festa das Nações, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas nos restaurantes do Pavilhão Gastronômico.

Auditoria em Cascavel Uma equipe de servidores do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) realizou, na última semana, auditoria para analisar o fomento à mobilidade urbana sustentável pela Prefeitura de Cascavel. A auditoria integra o Plano de Fiscalização 2024-2025 do TCE-PR e possui caráter operacional, o que significa que, caso sejam detectados problemas, […]

As contas de cada um Agora unidos – por ora, até decidir qual deles será o candidato para valer a presidente da Câmara – os deputados federais baianos Elmar Nascimento (União) e Antônio Brito (PSD) ofereceram à bancada do PT a vice na futura chapa. Os petistas somam 68 na Casa e podem ser os […]

Foz do Iguaçu

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), localizada em Foz do Iguaçu, publicou o Edital do Processo Seletivo de Vagas Ociosas para ingresso no primeiro semestre de 2025. O processo oferta vagas em 29 cursos para que estudantes possam ingressar ou retornar à Universidade em diferentes modalidades, preenchendo vagas disponíveis nos cursos de graduação. As inscrições ocorrem de 30 de setembro a 20 de outubro de 2024, e são realizadas exclusivamente via formulário eletrônico no portal da Unila.

Toledo

A Prati-Donaduzzi anuncia a abertura das inscrições para seu Programa de Trainee, uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de novos talentos. O programa terá duração de até 18 meses e contemplará áreas como manufatura, qualidade, pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de gestão de projetos. Os candidatos devem ter graduação em Farmácia, com conclusão entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, além de disponibilidade para residir em Toledo e dedicação integral às atividades do programa. Os aprovados receberão um salário inicial de R$ 4 mil. Ao término do programa, o trainee poderá seguir carreira na empresa.

Itaipulândia

No último dia 11, a Prefeita Cleide Prates esteve na Escola Municipal Dona Leopoldina efetuando a entrega de uniformes aos alunos integrantes da rede municipal de ensino. Serão atendidos 1887 alunos das Escolas e CMEIs, sendo 545 dos CMEIs e 1332 das Escolas.