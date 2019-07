Zoo tenta manter animais aquecidos

Os 400 animais do Zoológico Municipal de Cascavel já estão preparados para enfrentar o frio que chegou. Os recintos onde eles vivem foram protegidos contra o vento e as baixas temperaturas.

Responsável técnico do Zoológico, Ilair Dettoni explica que a preparação dos recintos é pensada nas condições que os animais encontrariam na natureza: “Para os felinos, a gente faz uma cama de madeira, porque ela é térmica, e fazemos um ninho com feno, então eles conseguem se abrigar. Para as aves nós colocamos lonas que as protegem do vento”.

Este ano a proteção para os macacos foi diferenciada: “Nós fizemos as casinhas de madeira porque eles são animais subtropicais e têm o corpo preparado para a queda nas temperaturas”, conta Dettoni.

A equipe do Zoológico já estava atenta e preparou as proteções há mais de 40 dias. Porém, mesmo com os cuidados específicos do frio, alguns animais adoecem. “As aves sentem bastante a mudança de temperatura, porque elas são preparadas para climas quentes. Quando elas, ou qualquer outro animal, ficam doentes, nós as trazemos para o ambulatório, fazemos o tratamento e deixamos os recintos fechados para a visitação até passar o inverno”, explica o responsável técnico do Zoológico.

A proteção contra o frio será mantida até setembro.

Serpentário

O serpentário do Zoo foi reformado em 2012 e a estrutura foi projetada para suportar o inverno. O espaço tem placas aquecedoras, termômetros e luzes adequadas para as cobras.

Alimentação

Nos dias mais frios, a alimentação dos animais também muda. O responsável técnico do Zoológico, Ilair Dettoni, conta que as aves precisam de comida com mais energia, como amendoim e girassol, e que os demais animais recebem porções a mais de carne, para aumentar a proteína.