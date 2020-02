XÔ bloco de bactérias e doença de beijo neste Carnaval

É tempo de folia e alegria e não de ficar doente e passa mal, não é mesmo? Por isso, o Dr Bactéria traz algumas dicas e alertas importantes para você não cair nos blocos de bactéria e da doença do beijo.

PRIMEIRA REGRA: OLHO NA HIGIENE!

“Vale ressaltar que muitos vendedores visam ganhar dinheiro rápido, nem sempre são da área da gastronomia e não levam a sério procedimentos básicos de higiene”.

LIMPEZA E PRESENÇA DE INSETOS:

Doenças veiculadas por alimentos

Erros: Comer em locais com baixo grau de higiene.

Prevenção: Observe itens que podem indicar falta de higiene: odor desagradável, presença de insetos (vivos ou mortos), poeira etc.

CACHORRO-QUENTE E SALSICHÃO:

Presença da bactéria Listeria monocytogenes e Salmonella.

Consequências: Listeria. Pode causar aborto ou, de 8 a 12 horas após a ingestão, levar a diarreia e esmagamento abdominal por cólica por 24 horas.

Salmonella: diarreia, vômito e febre por uma semana.

Erros: consumir salsicha crua ou com maionese caseira.

Prevenção: Cozinhe bem a salsicha, deixe-a totalmente imersa na água, que deve estar liberando vapor. A maionese deve ser industrializada.

CHURRASQUINHO:

Presença de Bacheria Escherichia coli O157: H7.

Consequências: Após 8 a 12 horas podem surgir diarreia e cólicas abdominais por 24 horas.

Erros: consumir carne mal passada ou mal refrigerada.

Prevenção: Prefira churrasquinho feito na hora e bem passado. Deve-se evitar passar o churrasquinho na farinha que pode estar contaminada ou manipulada. A carne crua deve ficar armazenada em isopor com gelo ou refrigerada.

NÃO USE CANUDOS, PRATOS E TALHERES REAPROVEITADOS

Presença de vírus e bactéria causadora de gastrite (H. pylori)

Consequências: viroses e outras doenças transmissíveis pelo contato.

Erros: Reutilização e uso de produtos mal montados.

Prevenção: Após o uso, as ferramentas devem ser destruídas para evitar sua reutilização.

MILHO COZIDO

Presença da bacéria Bacillus cereus.

Consequências: Após 8 a 12 horas podem surgir diarreia e cólicas abdominais por 24 horas.

Erros: Deixar o milho numa temperatura abaixo de 60ºC por mais de duas horas.

Prevenção: Manter ou alimentos de origem a mais de 60ºC.

DOENÇA DO BEIJO

O beijo pode trazer doenças como a fissura no lábio, causada por microrganismos de Candida albicans. Já a monocleose infecciosa, a “doença do beijo”, a pessoa pode sentir os sintomas parecidos com a gripe após três a quatro semanas. Mesmo depois de curada, essa pessoa pode transmitir as bactérias por seis meses.

Confira mais cuidados que o folião deve ter

Já é Carnaval! Haja preparo físico e disposição para tanta folia, por isso é importante ficar atento à saúde e à segurança na hora de pular Carnaval. Confira algumas dicas importantes.

Preparo físico

“Resistência muscular é importante”, diz o educador físico Marcos Medeiros. Então, se você é sedentário, nada de ficar pulando o dia todo atrás do trio elétrico ou nos blocos de rua e de clubes.

Lesões

O ortopedista Serafim Costa chama a atenção para o tipo de calçado ideal para o Carnaval. O tênis diminui o impacto nas articulações de sustentações. “O calçado deve ser confortável, que não aperte os pés. O solado funciona como amortecedor. Então, se você usar um tênis, o melhor é aquele de corrida, que amortece o impacto. Aquele tênis com solado mais fininho não é ideal. Usar sandálias rasteiras não é uma boa ideia porque o impacto é maior. É melhor usar sandálias com solado mais fofo”, explica. Sobre sapatos com salto: “Quanto mais alto o salto, maior a possibilidade de você desequilibrar e torcer o pé e o tornozelo”. E, quando estiver em casa, para descansar, coloque as pernas inclinas para cima e repouse.

Hidratação

“É muito importante a parte da hidratação. Beber água, água de coco e isotônico… Isso ajuda muito entre o intervalo das bebidas [alcoólicas], entre uma cerveja e uma caipirinha”, aconselha a nutricionista Priscila Correa.

Alimentação

Durante o Carnaval, o folião tem um maior gasto energético. A nutricionista Karine Bello dá algumas dicas para o folião curtir o Carnaval com energia e saúde. “É importante o folião estar atento ao café da manhã, almoço, lanche, jantar. Parar para essas refeições para que consigam brincar o Carnaval até o fim”, lembra a nutricionista. A recomendação é ingerir alimentos leves, produtos integrais, cereais e frutas. Melão, abacaxi e melancia podem ajudar na hidratação. Karine também recomenda evitar os energéticos.

Bebida alcoólica

Os jovens com menos de 18 anos não devem consumir qualquer quantidade de bebidas alcoólicas. O cirurgião cardiovascular José Lima Oliveira Júnior alerta para o coquetel da morte: “Se combinar estimulante sexual, energético e bebidas destiladas, a pessoa passa a ingerir um coquetel de morte. Aumenta muito o risco de infarto e morte súbita”, afirma o médico.

Camisinha

O uso do preservativo é recomendado para evitar a gravidez e infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, HPV, sífilis, gonorreia e hepatites B e C.