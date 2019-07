Workshop em Curitiba vai reunir jornais do Paraná

A transformação dos impressos ao digital é o principal tema do Workshop Digital 4.0 que vai reunir em Curitiba jornais de todo o Paraná entre sexta-feira (26) e domingo (28) em Curitiba. O evento, organizado pela ADI (Associação dos Jornais Diários do Paraná) em parceria com Adjori (Associação de Jornais e Revistas do Paraná), tem apoio do governo do Estado, do BRDE (Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul) e da Fomento Paraná.

“O objetivo do seminário é levar aos jornais e portais de notícias as novas ferramentas, tecnologias, linhas de crédito, técnicas de jornalismo para conteúdo digital. A proposta é melhorar os nossos conteúdos para o mercado de publicidade e anunciantes que usam cada vez mais as plataformas digitais. Vamos conversar com agências, grupo de mídia, todos nos ajudando a formar um produto digital melhor”, disse o presidente da ADI, Nery José Thomé.

O secretário estadual de Comunicação e Cultura, Hudson José, disse que as mudanças pelas quais as mídias no mundo estão passando obrigam a todos os veículos de comunicação a ficar em permanente atualização. “Temos que acompanhar atentos a evolução e, sempre que possível, liderar essa evolução. Esse workshop é um evento que tem esse objetivo. Mais do que discutir as mudanças, ser o agente da transformação é o papel que nos cabe: veículos de comunicação e governo”, completou Hudson.

Programação

O secretário estadual de Comunicação e Cultura, Hudson José, fará a abertura do workshop às 19h45 de sexta-feira no auditório Poty Lazzarotto no MON (Museu Oscar Niemeyer). Em seguida, terá a palestra do presidente da Celepar, Alan Costa.

No sábado, a especialista em Comunicação Digital, Marina Andrade falará sobre “conteúdo digital”; o diretor do iProspect, Gustavo Macedo abordará sobre “otimização de conteúdo” e o professor Marcello Budolla fará duas palestras “o veículo de comunicação virou publisher” e “monetização de formatos digitais”. O professor Alexandre Weiler fecha o seminário do domingo com a palestra “modelo de negócio – Canvas”.

“Hoje devemos estar cientes sobre a portabilidade do impresso para o digital. Esse tema abordamos nos últimos anos, inclusive no último congresso da Adjori na Lapa, onde tivemos dois painéis exclusivos sobre a mídia digital. É um dos assuntos mais relevantes da atualidade para o nosso meio, pois precisamos lutar para uma quebra de paradigma, melhorar os portais e, principalmente, aprender a comercializar nesse meio, uma das nossas maiores falhas hoje”, disse o presidente da Adjori, Elizio Siqueira.

ADI e Adjori

ADI e Adjori reúnem mais de 200 jornais filiados – são 20 diários (ADI) e 150 semanários, quinzenários, mensais (Adjori), além de portais e revistas que integram as duas associações. “É muito importante a proposta da Secretaria da Comunicação de incentivar os seminários, oficinas e encontros que nos dão suporte técnico para os veículos se tornarem multiplataformas. É importante destacar é que um workshop aberto a todos os jornais e veículos de comunicação, filiados ou não a ADI ou Adjori”, disse Nery José Thomé.