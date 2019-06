Willian vai disputar a Copa América na vaga de Neymar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nessa sexta-feira (7) o nome do atacante Willian, do Chelsea da Inglaterra, escolhido pelo treinador Tite para disputar da Copa América Brasil 2019. Ele substituirá Neymar, que sofreu um entorse no tornozelo, durante a partida amistosa da seleção brasileira contra o Catar, em Brasília, na última quarta-feira (5). O resultado do jogo foi 2 a 0 para Brasil. Gols de Richarlison e Gabriel Jesus.

“Como é determinado pelo regulamento da competição, a CBF enviou à Conmebol os laudos do exame que apontaram a lesão de Neymar. Após receber o aval da confederação, prosseguiu com a convocação do atleta”, informou a CBF, em boletim publicado em seu site na internet.

De acordo com a entidade, o último jogo de Willian este ano foi na final da Europa League entre Chelsea e Arsenal, no dia 29 de maio, ajudando o Chelsea a conquistar o título de campeão da competição europeia.

“Willian tem 70 convocações para a seleção brasileira, participou de 65 jogos e marcou oito gols. O jogador já está a caminho do Brasil e se junta ao grupo na manhã deste sábado (8), em Porto Alegre, onde a seleção enfrenta Honduras, no próximo domingo (9), às 16h, no Estádio Beira-Rio.