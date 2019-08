W.O. foi novidade na Série B, mas no Paranaense já deu título ao FCC

Cascavel – O Figueirense protagonizou o primeiro caso de derrota por W.O. na história da Série B ao ver seus jogadores se recusarem a entrar em campo na noite de terça-feira (20) para enfrentar o Cuiabá, alegando seguidos atrasos de salários. No futebol, casos como esse não são raros, principalmente em divisões inferiores dos Estaduais. No Paranaense, o FC Cascavel conquistou seu primeiro título sem ter o adversário em campo, há cinco anos.

A situação aconteceu em julho de 2014, num jogo em que seria disputado o título da Terceira Divisão do Paranaense 2013. FC Cascavel e São José já tinham se enfrentado no jogo de ida da decisão em dezembro de 2013, com vitória cascavelense por 2 a 1 fora de casa. Entretanto, logo após esse jogo, o time da Região Metropolitana de Curitiba foi punido pela suposta utilização de um jogador com documentação irregular. Assim, o jogo de volta foi suspenso até que o processo tramitasse em todas as instâncias da Justiça Desportiva, o que ocorreu apenas em fevereiro de 2014, com a absolvição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Como já havia encerrado os contratos com os jogadores, o São José decidiu abrir mão da disputa do título e não compareceu a Cascavel para o jogo de volta da decisão, que seria realizado mais de sete meses depois da data inicialmente marcada. Além disso, abriu mão da vaga na Segundona 2014 a três dias do início da competição.

O W.O., aliás, não é novidade no futebol paranaense. Na Segunda Divisão deste ano, encerrado mês passado, o Iraty foi declarado derrotado – o placar é 3 a 0 nesses casos – no confronto da 2ª rodada diante do Prudentópolis, pela “não indicação de praça desportiva para realização do jogo”. Aliás, problemas com documentação de estádios são os principais fatores para W.O. no futebol paranaense. Em 2017 o Cambé foi quem perdeu por W.O. na Terceirona por não indicar campo de jogo para enfrentar o Rolândia.

No ano passado, entretanto, foram alegações de salários atrasados que fizeram com que o Arapongas não entrasse em campo para enfrentar o Grecal pela Terceira Divisão, em outubro, e que o Grêmio Maringá desistisse de enfrentar o Nacional pela semifinal da mesma competição, em novembro, o que fez os dois amargarem derrotas por W.O..