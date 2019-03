Voo comercial no Aeroporto de Toledo passa a ter novo horário em abril

Os voos comerciais da Azul Linhas Aéreas estão com novos horários a partir de abril no Aeroporto Luiz Dalcanale Filho, de Toledo. Para quem sai de Toledo com destino à capital o horário do voo de segunda a sexta-feira é 11h15 com previsão de chegada às 12h40. No domingo, a decolagem é 11h50 com chegada prevista às 13h15. Quem vem de Curitiba o horário de embarque é 9h15 e chegada 10h45, no domingo 9h45 com chegada as 11h15. Nos sábados não haverá voos, assim como no feriado do dia 19 de abril. A partir de maio devido a malha de inverno, os horários sofrerão alterações, passando a ser no período da tarde.

O Aeroporto de Toledo passou a receber voos comerciais desde o dia 9 de janeiro depois de receber reformas e ampliações. Os investimentos somam mais de R$ 4 milhões em dois anos.

Confira:

Horários – Abril – segunda a sexta

Curitiba -Toledo : 09h15-10h45

Toledo – Curitiba: 11h15-12h40

Horários – Abril – domingo

Curitiba – Toledo: 09h40 – 11h15

Toledo – Curitiba: 11h50 – 13h10