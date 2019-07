Vôlei masculino do Brasil estreia diante do México

Rio de Janeiro – Com uma equipe repleta de jovens talentos, a seleção brasileira masculina de vôlei estreia nesta quarta-feira nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, contra o México, às 22h30 (de Brasília), no Ginásio Desportivo Callao.

No meio de uma juventude promissora está o experiente central Éder. Aos 35 anos, ele repetirá na capital peruana o trabalho que outro jogador da mesma posição exerceu quando o Brasil foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011.

“No México, meu primeiro Pan, jogamos com uma formação de time parecida com a que temos em Lima e tínhamos o Gustavo Endres como capitão e jogador mais experiente. Ele deu todo o suporte para a molecada e agora vai ser uma referência para mim aqui. Quando comecei a jogar, ele era o melhor central do mundo. Sempre foi um espelho e um ídolo e vai nos inspirar para buscarmos o ouro”, disse Éder.

Com o título em Guadalajara e o ouro olímpico no Rio de Janeiro, em 2016, o central sabe da sua responsabilidade no grupo que está em Lima. “Com certeza eu sou a voz da experiência por toda a minha vivência no vôlei. Tenho muito a agregar ao time, dar dicas de como as coisas funcionam. Temos muitos jogadores talentosos no grupo, alguns jogam a Superliga, outros já jogam fora do País. É um elenco com muito potencial, esperamos transformar isso em resultado”, avaliou o central.

A base da Seleção treinou no CT de Saquarema, no Rio de Janeiro, desde o dia 10 de junho. O grupo é comandado pelo técnico Marcelo Fronckowiak, assistente de Renan Dal Zotto.

A competição

Em Lima, o Brasil está no Grupo B ao lado de Estados Unidos, Chile e México. No Grupo A estão Peru, Cuba, Porto Rico e Argentina. “México e Chile jogaram a Copa Pan-Americana com as mesmas formações, sendo que os mexicanos também disputaram os Jogos Olímpicos do Rio e chegaram a ganhar um set do Brasil. Os EUA estão com uma equipe variada e com jovens valores que estiveram presentes na Liga das Nações”, disse Fronckowiak. O Brasil jogará sempre às 22h30 na primeira fase. Depois do México, enfrentará o Chile, amanhã, e os EUA, na sexta-feira.