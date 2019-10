Vôlei gigante é novidade no Felicidade do Idoso

Reportagem: Milena Lemes

Um grupo de idosos de Sede Alvorada, distrito de Cascavel, treinados pela Secretaria de Cultura e Esportes, veio ao município com uma missão definida: divertir, por meio do vôlei gigante, os 1.200 idosos que aproveitam a 9ª edição do Felicidade do Idoso, que ocorre no Parque de Exposições Celso Garcia Cid até às 16h30.

De acordo com o Diretor da Secretaria de Assistência Social de Cascavel, Emílio Martini, o objetivo da apresentação é despertar o interesse de mais idosos para o jogo. “Queremos implementar o vôlei gigante em vários grupos de Cascavel, até porque ano que vem nós teremos a 2ª edição dos Jogos da Terceira Idade e o vôlei gigante será uma das modalidades”.

A aposentada Judite Maria Marchette, 66 anos, participa do evento pela terceira vez, ela conta que se divertiu com a novidade. “Foi uma bela apresentação, eu gosto muito de participar do Felicidade do Idoso porque é um período em que a atenção está voltada para nós”.

Já a moradora de Rio do Salto, Palmira Santos Souza, 66 anos, conta esta é a segunda vez que participa do evento e pensa em voltar nas próximas edições. “Nós passamos um dia diferente, encontramos os amigos, é muito bom”.

Cidade do Idoso

O Diretor da Secretaria de Assistência Social de Cascavel, Emílio Martini, explica que está em fase de licitação o Programa Cidade do Idoso. De acordo com ele, a previsão é para que o programa seja lançado no início de 2020.

A sede do Cidade do Idoso será no Parque Tarquinio e atividades de lazer serão disponibilizadas aos idosos de segunda a sexta-feira, durante o dia todo.