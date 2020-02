VÔLEI DE PRAIA | Vila Olímpica receber 2ª etapa do Paranaense

A 2ª etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia terá a participação de 110 duplas em busca de pontos para o ranking 2020 da Federação Paranaense de Voleibol, neste fim de semana, em Maringá. As disputas começam nesta sexta-feira (28) e irão até domingo (1º) na Vila Olímpica. A categoria Sub-19 foi a que mais recebeu inscrições, com 47 duplas no total. Já nas disputas do Adulto serão mais 35 duplas e na categoria Sub-17 outras 28 duplas na brigar pelo título, totalizando 170 atletas na etapa. Vale destacar que na 1ª etapa do Circuito, em Guarapuava, as disputas reuniram 31 duplas.

