VÔLEI DE PRAIA | Duda é eleita melhor do mundo pela 2ª vez

A atleta sergipana de vôlei de praia Duda (foto), que forma parceria com a paranaense Ágatha, foi anunciada como a melhor jogadora da temporada 2019 do Circuito Mundial. A divulgação do prêmio individual foi realizada pela Federação Internacional de Voleibol, que confirmou mais dois prêmios: melhor saque feminino, que também ficou com Duda, e melhor saque masculino, vencido pelo quinto ano seguido pelo carioca Evandro. Duda, 21 anos, já havia sido eleita melhor jogadora do mundo na temporada passada, repetindo o feito. No início da semana, a Fivb já havia anunciado a sergipana como melhor jogadora ofensiva do Circuito Mundial 2019.