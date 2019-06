Vôlei de praia do Brasil tem último teste antes do Mundial

Rio de Janeiro – Com seis duplas garantidas na fase de grupos, o vôlei de praia brasileiro disputa a etapa quatro estrelas de Varsóvia, na Polônia, nesta semana, válida pelo Circuito Mundial. O torneio organizado conta pontos para a corrida olímpica é o último evento antes da disputa do Campeonato Mundial, que ocorrerá a partir do dia 28 deste mês, na Alemanha.

No naipe feminino na Polônia, já estão garantidas pelo ranking de entradas as parcerias de Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Ágatha/Duda (PR/SE) e Carol Solberg/Maria Elisa. Elas entrarão em quadra a partir de amanhã.

No naipe masculino, os times já garantidos na fase de grupos pelo ranking de entradas são Alison/Álvaro Filho (ES/PB), Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) e Pedro Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB), todos também atuando a partir de quinta-feira.

Na corrida olímpica do Brasil, apenas os eventos de quatro e cinco estrelas do Circuito Mundial, além do Campeonato Mundial, são contabilizados, cada um com peso correspondente. Além disso, as duplas terão uma média dos 10 melhores resultados obtidos, podendo descartar as piores participações. Só valem os pontos obtidos juntos, como dupla.

Corrida olímpica

Os países possuem quatro maneiras de garantir a vaga para Tóquio 2020: vencendo o Campeonato Mundial 2019; sendo finalistas do Classificatório Olímpico, que será disputado na China, também este ano; estando entre as 15 melhores duplas do ranking olímpico internacional; vencendo uma das edições da Continental Cup (América do Norte, América do Sul, África, Ásia e Europa). O Japão, sede, tem uma dupla em cada naipe já garantida.