Vinho não é tudo igual: saiba a uva que dá origem a cada vinho

É bastante comum se deparar com uma carta de vinhos em algum restaurante e não fazer a mínima ideia do que está sendo oferecido. E, se você pensa que as únicas diferenças entre essas bebidas são branco e tinto ou seco ou suave, a situação é bem diferente.

Isso, porque muitos fatores podem influenciar o tipo, aroma e sabor de cada vinho. O tipo de uva, o processo de produção, a data da safra e a região em que é produzido fazem total diferença! Para auxiliar você a escolher um que mais agrada o seu paladar, listamos alguns tipos de uva e quais são as suas características. Vamos lá?

Cabernet Sauvignon

Mesmo sendo originária no sudoeste da França, na região de Bordeaux, a uva cabernet sauvignon se adapta a diversos ambientes e, por isso, ficou popular no mundo todo.

Os vinhos produzidos por esse tipo de uva são secos e bem encorpados. São vinhos com poucos taninos, densos e menos ácidos. O Cabernet Sauvignon cai bem com qualquer tipo de prato, seja carne, peixes ou massas.

Merlot

A uva merlot também é originária da região de Bordeaux e produz vinhos bem encorpados. No entanto, há uma grande diferença entre as bebidas produzidas por ambas.

Enquanto a Cabernet Sauvignon aproveita o processo de envelhecimento dos vinhos, o Merlot é uma bebida que pode ser degustada ainda jovem, com menos de 1 ano de produção, e oferece experiências maravilhosas para os apreciadores dessa bebida.

Pinot Noir

Você já deve ter ouvido falar que os vinhos ficam melhores com o passar dos anos, certo? Mas você sabia que isso também varia de uva para uva? Bom, os vinhos produzidos com a uva Pinot Noir são os que mais aproveitam o envelhecimento para ficarem ainda mais saborosos.

Essa uva também é muito utilizada para a produção de espumantes, já que o seu sabor é um pouco mais intenso e ácido do que as opções que citamos acima. Os vinhos produzidos com ela são o branco ou o rosé.

Chardonnay

Se você é daqueles que adora um vinho branco, provavelmente, já deve ter ouvido falar na uva Chardonnay! Ela é uma das mais utilizadas na produção deste tipo de bebida, já que é bastante adaptável a diversos solos.

Boa parte dos espumantes são fabricados com essa uva, de baixa acidez e sabor bem encorpado. Além disso, vale lembrar que esse tipo de uva produz um vinho bem clarinho, quase transparente, uma delícia para os dias mais quentes.

Malbec

A uva Malbec é uma das mais populares na Argentina, mas isso não quer dizer que nossos hermanos sejam os únicos produtores deste tipo de vinho. Ele é macio, bastante apurado e fica perfeito com pratos de carne bovina.

Aqueles que não gostam muito de vinho, mas desejam começar a apreciar a bebida, o vinho Malbec é o mais recomendado. A baixa acidez da uva fabrica vinhos únicos de sabores inesquecíveis.

Carménère

Para os paladares mais exigentes, vinhos produzidos pela uva Carménère são as opções mais recomendadas, já que são considerados os melhores vinhos do mundo!

Mesmo sendo de origem francesa, foi no Chile que a produção deste vinho se destacou. E, não estranhe se você notar um sabor mais apimentado nesse tipo de vinho. Essa é uma das principais características dessa uva!

Tannat

O Uruguai também é um dos países famosos por produzir vinhos deliciosos. Isso se faz graças a uva Tannat, rica em taninos e matéria-prima de um vinho escuro e saboroso.

O vinho tinto da uva Tannat é bastante encorpado e amargo e também combina super bem com carnes, principalmente assadas.

Bom, depois dessas dicas, já dá para ter uma ideia do que pedir no próximo restaurante, não é? Então, aproveite e tim-tim!