Vestibular solidário arrecada brinquedos em troca de inscrição

Nos dias 12 e 14 dezembro, a Unopar Cascavel realiza mais uma edição do Vestibular Solidário. Nesta edição, a inscrição do candidato será substituída pela doação de brinquedos que serão destinados a projetos sociais da região.

Dentre os cursos com vestibular aberto estão os de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Educação Física, Fisioterapia, Psicologia e Engenharias Civil, Elétrica e Mecânica. O interessado também pode se inscrever para cursos na modalidade de ensino a distância.

O candidato deve levar sua doação no dia de realização da prova. É possível se inscrever diretamente na unidade ou pelo contato (45) 99972-9481.

As provas ocorrerão na unidade entre as 9h e as 20h no dia 12/12, e das 9h às 15h no dia 14/12. A Unopar Cascavel fica localizada na Avenida Rocha Pombo, 2.005, Região do Lago.

Vestibular solidário

Inscrição: Doações de brinquedos

Data: 12 e 14 de dezembro

Local: Unopar Cascavel (Av. Rocha Pombo, 2.005, Região do Lago)

Inscrições: (45) 99972-9481.

Mais informações: www.vestibulares.com.br ou unopar.br

