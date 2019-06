Vestibular chega à 35ª edição: 5,2 mil pessoas realizaram as provas

O Centro Universitário FAG realizou a 35ª edição do Vestibular. No último sábado (15), 5,2 mil inscritos responderam às questões das provas aplicadas em Cascavel, Toledo e em 38 polos EAD (Educação a Distância) espalhados pelo Brasil. Os vestibulandos concorreram a vagas em cerca de 60 cursos presenciais e a distância.

Os candidatos vieram de 416 cidades diferentes do País, localizadas em 18 estados. Além disso, havia também vestibulandos de Lima, no Peru, e do Paraguai. “Por ser um vestibular realizado no meio do ano, o número é satisfatório. E ressaltamos também a diversidade de locais de onde os vestibulandos vêm. Isso nos dá a dimensão do reconhecimento que a Instituição adquiriu em diferentes partes do País”, comemora a pró-reitora administrativa da FAG, Jaqueline Gurgacz Ferreira.

Joice Dornelles veio de Erechim, no Rio Grande do Sul, para tentar cursar Medicina. “Eu gosto da FAG pela estrutura e o ensino é de qualidade, reconhecido pelo MEC, uma ótima Instituição. Tenho amigos que estudam aqui e me recomendaram bastante”, destaca.

Nesta 35ª edição, os milhares de alunos tiveram à disposição vários serviços gratuitos. Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Farmácia e Enfermagem realizaram atividades especiais e o curso de Medicina recepcionou os candidatos com a Bateria Homunculoco da Atlética 8 de Abril para animar a galera.

Os vestibulandos e os familiares tiveram à disposição o “Plantão Psicológico”. A iniciativa, realizada desde o ano passado pelo curso de Psicologia, visa tranquilizar os participantes na tentativa de minimizar comportamentos que poderiam comprometer o desempenho na prova.

Nesse vestibular, o curso mais concorrido foi Medicina (20,8 por vaga), seguido por Direito, Psicologia, Enfermagem, Agronomia e Medicina Veterinária.

O reitor do Centro Universitário FAG, Assis Gurgacz, conversou com os candidatos e os pais que estiveram no câmpus de Cascavel. “Agradeço a toda a nossa equipe, já que todos se esforçam para que nada de errado aconteça. Nós fazemos questão de sempre acolher bem esses candidatos, porque queremos que eles se sintam bem recebidos”, enfatiza.