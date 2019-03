Vereadores pedem que MP investigue casos de corrupção citados por Bocasanta

Cascavel – Os vereadores Fernando Hallberg (PPL) e Pedro Sampaio (PSDB) protocolaram nessa sexta-feira (29) pedido para que a 7ª Promotoria de Justiça do Ministério Público investigue as denúncias apresentadas pelo vereador Jorge Bocasanta durante discurso na tribuna na última quinta-feira (28), quando afirmou que outros legisladores da Câmara recebem parte do vencimento de seus assessores.

Durante a sessão de votação da cassação do mandato do vereador Damasceno Junior, Bocasanta disse “eu então não entendo aqui o que tão fazendo tanta coisa em copo de água, quantos vereadores aqui não pegam o dinheiro dos assessores? Quantos deputados não fazem isso? (sic)”

Para os vereadores, a acusação é séria e merece ser investigada com rigor para garantir o combate à corrupção e também a integridade das instituições afetadas, neste caso, o Poder Legislativo.