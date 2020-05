Vereador Bocasanta pede que Hospital de Retaguarda fique exclusivo para covid-19

Em indicação protocolada na quinta-feira (28), o vereador Dr. Bocasanta (Patriota) pede ao prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) que determine à Secretaria de Saúde a destinação exclusiva do Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho para o tratamento de pacientes da covid-19. A intenção, segundo o parlamentar, é evitar que os cascavelenses sejam transferidos para outras cidades no momento em que o número de casos tem um aumento significativo.

“Recentemente estive visitando a estrutura do hospital recém-inaugurado, o qual dispõe de leitos de enfermagem e UTI, que poderiam ser destinadas a pacientes com covid, sem a necessidade que residentes de Cascavel sejam mandados a outros municípios, como exemplo os que foram encaminhados ao Hospital Moacir Michelleto, em Assis Chateaubriand – PR. Isso acaba por trazer um alto risco de contaminação, com riscos à saúde dos pacientes e dos profissionais de saúde” declarou Bocasanta. Para ele, uma cidade como Cascavel, com leitos novos e equipados, precisa ter uma “gestão inteligente” e centralizar o atendimento.