Vênus em Áries: entenda a influência do planeta em sua personalidade

Entre os dias 20 de abril e 15 de maio de 2019, o planeta passará pelo primeiro signo do Zodíaco, deixando as paixões mais intensas, espontâneas, ardentes e independentes e as pessoas mais confiantes e animadas. Só tome cuidado com a impaciência e com atitudes precipitadas. Respire fundo antes de tomar decisões e não faça nada de cabeça quente.

De acordo com a data, local e hora de seu nascimento, existe um signo que rege o planta Vênus em seu mapa astral. Vênus está diretamente relacionado à nossa forma de expressar amor, amar e ser amado. O planeta é o símbolo do afeto e da beleza, influenciando nossas relações. Entenda como Vênus em Áries funciona e afeta sua personalidade!

Quem nasce com Vênus em Áries se apaixona na mesma velocidade que desencana do amor. Enrolar não é com essa pessoa, que gosta de objetividade e tende a tomar iniciativa quando o assunto é relacionamento. É muito difícil conquistar o coraçãozinho dessa pessoa, que está sempre em busca de coisas novas. Para manter um relacionamento a longo prazo, é necessário muito jogo de cintura, novidades e conquista.

Quem possui Vênus em Áries adora enfrentar desafios no relacionamento – eles curtem uma treta! Apesar disso, toda essa energia ariana faz com que a pessoa seja muito seduzente e ardente no romance.