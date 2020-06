Vendaval causa estragos em Vera Cruz do Oeste

Um vendaval causou vários estragos em residências e galpões na manhã desta quarta-feira (10), em Vera Cruz do Oeste.

Imagens registradas pela Prefeitura do município mostram casas destelhadas, árvores arrancadas do chão, veículos danificados e até plantações tombadas. Não há registro de feridos.

Veja as imagens:

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) o tempo está instável no Paraná, com muita nebulosidade cocentrada principalmente a leste do estado. Na imagem de satélite abaixo é possível notar a grande concentração de nuvens de chuva neste setor, que se estendem também por Santa Catarina e norte Gaúcho. Em outras áreas do estado, em direção a oeste e centro, alguma chuvas mais isoladas são registradas nesta quarta-feira.