Vem aí mais um Felicidade do Idoso; esta será a última edição do ano

Mais uma edição do Felicidade do Idoso será realizada em Cascavel. O evento, que já virou tradição, será nesta quinta-feira (31), no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, onde ocorre a Expovel, com início às 8h30, com café da manha e credenciamento.

A abertura oficial será às 9h30 e a partir das 10h os idosos já poderão usufruir dos serviços que serão prestados gratuitamente. A expectativa é de reunir cerca de 2 mil pessoas.

A diversão dá uma pausa ao meio-dia, quando será servido o almoço. Às 13h30 tem sorteio de brindes e dá início à tarde dançante.

A exemplo das edições anteriores, é tudo gratuito. Contudo, é preciso ficar atento a algumas regras da organização. O idoso que quiser almoçar no local precisa chegar até as 9h30 e pegar o crachá para o almoço. Quem puder levar prato e talheres vai facilitar para se servir.

Este é o último Felicidade do Idoso deste ano. O próximo já tem data: será no fim de fevereiro de 2020.

Detalhe importante: todos estão convidados, não precisa participar de nenhum grupo de idoso na cidade. Basta ter mais de 60 anos.