O Campeonato Metropolitano de Velocidade na Terra de São José dos Pinhais terá início no próximo mês, com a expectativa de ser mais uma vez um dos mais competitivos da modalidade na Região Sul. A primeira etapa será nos dias 28 e 29 de março. As demais etapas serão nos dias 23 e 24 de maio, 27 e 28 de junho, 19 e 20 de setembro e 21 e 22 de novembro. Nos próximos dias será divulgado o calendário do Campeonato Paranaense, que além de São José dos Pinhais, terá provas em Ponta Grossa, e possivelmente o retorno de Telêmaco Borba.

Relacionado