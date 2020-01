Veja o que vai acontecer na sua Novela – Resumo da semana

Éramos Seis

Sábado, 25 de janeiro

Osório se surpreende a visita de Alfredo e Lola. Lola renegocia o valor da dívida de sua casa. Julinho aconselha Alfredo sobre o trabalho. Virgulino lamenta a falta de apoio de Genu. Clotilde descobre que está grávida de Almeida.

Segunda-feira, 27 de janeiro

Clotilde se desespera com a notícia de sua gravidez. Durvalina aconselha a moça a contar para Lola. Natália reclama dos filhos de Almeida para Karine. Lola tem uma conversa séria com Isabel.

Terça-feira, 28 de janeiro

Afonso conforta Lola, que sofre com a partida do filho. Clotilde disfarça sua gravidez. Alfredo e Adelaide discutem. Clotilde toma uma decisão sobre o bebê. Olga reclama do salário de Zeca.

Quarta-feira, 29 de janeiro

Isabel mente para Lola. Durvalina aconselha Clotilde sobre o bebê. Carlos questiona Marcelo sobre Felício e Isabel. Alfredo visita Karine e eles se beijam. Carlos descobre o segredo de Isabel.

Quinta-feira, 30 de janeiro

Carlos exige que Isabel se afaste de Felício. Karine presenteia Alfredo com um relógio. Inês encontra Alfredo. Carlos observa os dois. Afonso reclama da presença de Shirley para Virgulino.

Sexta-feira, 31 de janeiro

Carlos desabafa com Lola sobre briga com Inês. Olga e Zeca visitam Lola. Shirley comenta com Durvalina sobre a proximidade entre Afonso e Lola. Carlos pede a Felício que se afaste de Isabel.

Sábado, 1° de fevereiro

Clotilde disfarça diante de Natália e Almeida garante para a esposa que não pensa mais na moça. Afonso ajuda Lola com suas encomendas. Tião, Lúcio, Alfredo e outros manifestantes são atacados pela polícia.

Salve-se Quem Puder

Segunda-feira, 27 de janeiro

Luna trabalha no resort em Cancún. Juan pede ajuda a Gabi para reconquistar Luna. Rafael está com o passaporte vencido e Kyra viaja sozinha para o México. Luna é surpreendida por Juan.

Terça-feira, 28 de janeiro

Luna cede ao amor que sente por Juan. O avião onde estão Kyra e Alexia fa um pouso forçado em Cancún. Luna recebe Kyra e Alexia no resort. Alexia se encanta com Renzo e se envolve com o rapaz.

Quarta-feira, 29 de janeiro

Helena se preocupa com Téo. Hugo lembra que Helena nunca mais voltará ao México. Procurando Renzo, Alexia, Luna e Kyra testemunham Dominique atirar contra Vitório. Renzo reconhece Alexia.

Quinta-feira, 30 de janeiro

Alexia e Renzo se beijam. Luna liga para Juan e conta sobre o ocorrido. Renzo e os capangas de Dominique sequestram Alexia, Kyra e Luna, Alexia presume que ela e as amigas serão mortas por Renzo.

Sexta-feira, 31 de janeiro

Luna desperta e tenta segurar Téo. O furacão e a tempestade terminam. Alexia e Kyra são levadas para o Consulado Brasileiro. Luna caminha pela cidade destruída.

Sábado, 1° de fevereiro

A imprensa brasileira divulga que Alexia e Kyra foram levadas por bandidos e estão desaparecidas. Petra despista Ignácio sobre o desaparecimento de Alexia. As três recebem suas novas identidades.

Amor de mãe

Sábado, 25 de janeiro

Vitória sofre por conta de seu trabalho, Davi a conforta. Sandro afirma a Vinícius que Tales está se aproveitando de Lídia. Vitória faz uma nova proposta pelo restaurante de Thelma. Ela decide vender o restaurante.

Segunda-feira, 27 de janeiro

Vitória e Sandro procuram Tiago. Ryan garante a Lurdes que contratará um advogado para tirar Magno da cadeia. Matias ofende Miranda. Ela decide terminar de vez seu casamento. Camila perdoa Thelma.

Terça-feira, 28 de janeiro

Vitória encontra Tiago machucado e percebe a tensão entre o filho e Belizário. Danilo pressiona Gabo sobre Thelma. Betina se despede de Magno e conta que passará um tempo com sua mãe.

Quarta-feira, 29 de janeiro

Álvaro tenta convencer Vitória a voltar atrás. Vitória conta para Tiago que eles viverão uma nova fase em suas vidas. Érica e Raul discutem. Camila sente fortes dores e Danilo fica preocupado.

Quinta-feira, 30 de janeiro

Danilo socorre Camila e a leva para o hospital de Jane. Thelma tem um pressentimento e tenta falar com Danilo. Vitória tenta vender seu apartamento. Thelma desiste de vender o restaurante para Álvaro.

Sexta-feira, 31 de janeiro

Lucas conta para Álvaro que Vitória sabia da participação de Vinícius no grupo de ativistas. Vinícius pede para Raul se afastar de Álvaro. Thelma insinua que Danilo e Camila podem se separar.

Sábado, 1° de fevereiro

Danilo pede Camila em casamento. Davi conhece Betina. Raul compra o apartamento de Vitória. Camila aconselha Érica sobre seu relacionamento com Raul. Lucas sugere que Álvaro prejudique a imagem de Raul.