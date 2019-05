Vale das Araucárias ganha reforço com doação de mudas

A ONG Amigos dos Rios recebeu importante reforço nas suas ações de reflorestamento. O empresário Alfredo Kaefer fez a doação de cerca de 1.200 mudas de araucária que ajudarão a formar o Vale das Araucárias, dentro do projeto Cascavel Cidade dos Rios Floridos.

“Sei da importância de se preservar, especialmente quando se trata de uma espécie tão significativa como essa. Estou doando as mudas para que sejam plantadas, cultivadas, para que se crie o Vale das Araucárias, que vai gerar ainda mais consciência ambiental e estimular a preservação”, disse Alfredo, que produz as mudas em uma propriedade em Cascavel. Ele fez questão de plantar uma das mudinhas na sede da ONG, que fica no Bairro Claudete.

Corredor

O projeto nasce na Fonte dos Mosaicos com um corredor araucárias que vai até a região do Rio das Antas, no fim da Rua Jorge Lacerda. O início do plantio será no próximo domingo, quando os componentes da ONG e voluntários ser reunirão atrás do Residencial Decolores, onde será plantado o maior número de araucárias.

Mas a ação não para por aí. A partir de então ela se estende da seguinte maneira: nos espaços públicos vazios, longe de residências, serão plantadas as araucárias, e, próximo às residências, serão plantadas espécies que dão flores e frutos. Desse modo, será possível devolver a vida, a potabilidade e o ambiente ciliar dos córregos. “Nosso sonho é ter todos os rios que cortam Cascavel revitalizados com árvores que dão flores e frutos e com espécies de flores rasteiras também”, disse Adelar Valdameri, que preside a ONG Amigos dos Rios.

Segundo ele, Cascavel é uma das poucas cidades do mundo onde se encontram 1.272 nascentes georreferenciadas, 13 pequenos rios e córregos dentro do perímetro urbano, sem que sejam explorados turisticamente.