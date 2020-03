Vacinação contra gripe é nas escolas e apenas para idosos e profissionais de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que em Cascavel não há vacinação contra a gripe (Influenza) nas unidades de saúde, apenas em escolas municipais, no Centro de Convenções e Eventos, Posto Central e no Programa Municipal de Imunização, onde acontece a Blitz da Vacina. A campanha nacional foi iniciada nesta segunda-feira (23) e, nesta primeira etapa, especificamente para idosos e trabalhadores de saúde. Apenas duas unidades do interior terão pontos de vacinação – Santa Bárbara e Navegantes.

Confira os locais de vacina:

Cidade

Escola M. Maria Montessori Rua Paraná, 5635

Escola Municipal Hermes vezzaro Rua Caigangues, 482

Escola Municipal Teotonio Vilela Rua Itaqui, 130

Escola Municipal Maria Fumico Rua Leonardo Davinci, 858

Escola Municipal Maria Fagnani Rua Caieiras, 282

Escola Municipal Robert Kennedy Rua Mato Grosso, 1040

Escola Municipal José Henrique Rua Serra das Furnas, 1462

Escola Municipal Atílio Destro Rua Portugal, 1230

Escola Municipal Artur Sartori Rua Cabo Hermito de Sá, 1011

Escola M Nicanor Schumacher Rua Salgado filho, 225

Estadual Tereza Perico Bernar Avenida Castelo Branco, 400

Escola M José Bonifácio Rua Botafogo, 270

Escola M Arthur Oscar Mombach Rua Maria Madalena Hoff, 285

Escola M Jose Silvério de Oliveira Rua Acácia S/N

Centro de Convenções Região do Lago

Quiosque Centro Avenida Brasil

Programa Imunização Rua Presidente Kennedy, 2546

Interior

Escola Municipal José de Alencar Espigão Azul

Escola M Francisco de Assis BR-369 K, 511

Unidade de Saúde Santa Bárbara

Unidade de Saúde Navegantes

Escola Est. Carlos de Carvalho São Salvador