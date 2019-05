Vacinação contra a gripe termina hoje

A vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira (31) para o público-alvo da campanha. O saldo de doses estará disponível para toda a população a partir de segunda-feira (3). A secretaria estadual segue orientação do Ministério da Saúde de atingir 90% de cobertura vacinal. Em Cascavel, foi alcançado 100% de vacinação do público-alvo.

O boletim sobre a situação da gripe influenza no Paraná divulgado quarta-feira (29) pela Secretaria da Saúde do Paraná registra 133 casos confirmados, com 37 mortes. São seis óbitos a mais que na semana anterior. Os casos aconteceram em Almirante Tamandaré (menino de 1 ano), Paranavaí (homem de 49 anos), Santa Terezinha de Itaipu, (mulher de 60 anos), Paranaguá (mulher de 75 anos), Curitiba (homem de 76 anos) e Foz do Iguaçu (homem de 91 anos).

Em Cascavel foram confirmados quatro óbitos causados por influenza.

