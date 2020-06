Usuários do EstaR agora podem pagar multas sem sair de casa

Usuários do EstaR (Estacionamento Regulamentado) agora contam com mais uma facilidade. Desde sexta-feira (25) está disponível no Portal Vagoonline uma nova ferramenta que permite o pagamento de notificações também por meio do computador, além das possibilidades do APP Vago, que está com versão atualizada, muito mais simples e otimizada.

“O EstaR está trazendo mais esta ferramenta que neste período de pandemia contribui para o distanciamento social. Desta forma, o usuário que precisa quitar uma notificação, pode fazê-lo de forma ágil e segura mesmo sem cadastro no sistema, no conforto do lar”, explica o encarregado do Setor do EstaR, Luiz Cláudio Inocêncio, lembrando que a plataforma veio somar-se às já existentes, contribuindo para a melhoria do atendimento aos cidadãos.

Como usar

De acordo com Inocêncio, neste primeiro momento o pagamento pode ser feito com cartão de crédito e, na sequência, será possível também no cartão de débito. Basta acessar o endereço Vago Online e, na aba “serviços – pagamento de notificações” digitar a placa do veículo, que o sistema fará a busca da notificação. Após selecionado, o usuário clica em “Próximo” e o sistema seguirá para o passo seguinte, abrindo para o pagamento; basta digitar os dados de pagamento com Cartão de Crédito e clicar em pagar. Deve-se ficar atento, pois o comprovante de pagamento será encaminhado para o e-mail informado no ato do pagamento. Pronto: o pagamento da notificação será concluído com sucesso.