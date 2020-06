Urgente: Céu Azul registra óbito por covid-19

Faleceu na noite de ontem (terça-feira, 02), em Toledo, Antonio Facin, 59 anos, vítima do coronavírus.

O paciente, atualmente, era morador de Alta Floresta, MT, e veio a Céu Azul, onde residem os familiares, para tratamento de saúde. Tão logo começou a apresentar os sintomas da doença foi feita a coleta de material para exame que testou positivo.

No mesmo dia em que o IBMP – Instituto de Biologia Molecular do Paraná, divulgou o resultado (22/05), Facin foi transferido para o Hospital Bom Jesus de Toledo, referência no tratamento da Covid-19.

O prefeito Germano Bonamigo lamentou o passamento de Facin. “Esta é uma notícia que ninguém gostaria de receber. O Toni [como era conhecido] depois de lutar 11 dias contra esta terrível doença, infelizmente, foi a óbito. Nossas mais profundas condolências a todos os familiares que há muitos anos residem em Céu Azul. Que o Pai Celestial, conforte a todos”, lastimou.