UPAS somaram 230 mil atendimentos em 2019

Foz do Iguaçu – Investimentos em equipamentos, recursos humanos e atualização dos processos de trabalho foram algumas das medidas tomadas para fortalecer os serviços de urgência ofertados pelas unidades de pronto-atendimento de Foz do Iguaçu.

As UPAs João Samek e Walter Barbosa contabilizaram, juntas, em 2019, 230 mil atendimentos. Apesar do alto volume, 142,1 mil desses procedimentos foram classificados como verde e azul dentro do protocolo de Manchester, o que caracteriza média e baixa gravidade. “Os registros nos mostram que metade desses atendimentos poderia ter sido feita em unidades de saúde”, disse o secretário de Saúde, Nilton Bobato.

As unidades também foram responsáveis pela antecipação no tratamento de pacientes em momentos quando havia excedente na procura por vagas hospitalares.

O trabalho conjunto permitiu melhor desempenho em momentos de crise, como a epidemia da dengue, e demonstrou total envolvimento e comprometimento das equipes, com a ampliação de vagas para enfermeiros/as, redução de horas extras, ampliação das escalas médicas e implantação das gerências auxiliares.

Futuro

Para iniciar 2020, algumas melhorias já foram anunciadas. A primeira delas é a reforma da UPA João Samek, que começa em fevereiro. Na UPA Walter Barbosa, a prioridade é a atualização da parte elétrica.

Para Bobato, não somente questões físicas de cada prédio devem ser sanadas com urgência, mas também de pessoal para completar as escalas de cada UPA.

O conjunto de medidas na saúde trará, de acordo com a gestão, resultados positivos, especialmente quanto à diminuição do tempo de espera dos pacientes e melhora na qualidade dos serviços prestados. Uma das medidas para que isso aconteça será a ampliação do Pronto-Socorro do Hospital Municipal com a melhor distribuição dos casos.