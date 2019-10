Uopeccan promove neste domingo leilão solidário em Cianorte

Leilão irá reunir produtores rurais de toda a região de Cianorte neste domingo (6). O evento é uma realização do Hospital Uopeccan e Sociedade Rural de Umuarama em parceria com a SEAB, Rural leilões e produtores rurais, que acontecerá no Haras Ribeiro – Estrada velha do Aeroporto de Cianorte.

Todo o recurso arrecadado será revertido para a manutenção do Complexo Hospitalar Uopeccan. O horário previsto para abertura do evento será a partir das 12h, com almoço produzido por parceiros por apenas R$25,00 por pessoa.

Além dos animais, haverá leilão de produtos doados pela comunidade de Cianorte.

A organização está recebendo animais e produtos para serem leiloados durante a tarde de domingo. Interessados devem entrar em contato através dos telefones (44) 99892-7015/ 99945-0842/ 99976-4132.