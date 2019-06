Uopeccan promove leilão pela Vida em Tapejara

O Hospital Uopeccan promove leilão para manutenção do complexo hospitalar em Tapejara no próximo dia 7 de julho.

O evento é uma realização do Hospital do Câncer Uopeccan em parceria com a Rural Leilões e com o apoio da Sociedade Rural de Umuarama, SEAB (Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento).

O leilão dará início após o almoço que será servido as 12h, cada convite custa R$15,00 por pessoa. Na sequência diversos produtos doados pela comunidade estarão disponíveis para serem leiloados. E, a partir das 14h será dado início ao leilão de gado, doação de produtores rurais que se mobilizaram em prol da Uopeccan.

O principal objetivo é arrecadar recursos financeiros para a manutenção do complexo hospitalar que tem um déficit mensal de R$2 milhões de reais, e, para investimentos dos tratamentos de pacientes que buscam atendimento na Uopeccan.

Para mais informações:

Pesqueiro Futrica (44) 999703-9817

Aguinaldo SRU (44) 99976-2930

Contato para doações Ronaldo (44) 99968-2374