Uopeccan está em contagem regressiva para McDia Feliz

Neste sábado (24), será realizada a 31º edição do McDia Feliz, a maior campanha em prol de combate ao câncer infantojuvenil no país.Segundo estimativa do INCA (Instituto Nacional de Combate ao Câncer), até o final de 2019 cerca de 12.500 novos casos sejam registrados no país. O câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes no Brasil de 1 a 19 anos, conforme pesquisa da Incidência de Câncer no Brasil (Inca), de 2018.

Em todo o mundo, segundo IARC (Agência Internacional de Pesquisa em Câncer), estima-se que, todos os anos, 215 mil casos são diagnosticados em crianças menores de 15 anos, e, cerca de 85 mil em adolescentes entre 15 e 19 anos. As chances de cura quando a doença é diagnosticada precocemente podem chegar a 70%.

O Instituto Ronald McDonald, que completou esse ano 20 anos no Brasil, vem trabalhando na maior campanha de combate ao câncer infantojuvenil. O primeiro evento promovido foi em Toronto, no Canadá, na década de 70, mas somente na década de 80 o McDia Feliz chegou ao Brasil nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e, em 1990, se expandiu em todo o país.

A UOPECCAN é uma entidade filantrópica, fundada na década de 90, e, desde então, vem participando da maior Campanha do Brasil em prol do combate ao câncer infantojuvenil.

Atualmente, 302 crianças de toda a região Oeste, Noroeste e Sudoeste do estado do Paraná estão em tratamento na instituição.

Muitas conquistas foram adquiridas com a campanha do McDia Feliz, ala de internação, brinquedoteca a ampliação da UTI Pediátrica, compra de equipamentos e medicamentos para o tratamento, sala de espera com brinquedoteca, a estrada até aqui foi longa.

No ano de 2018 foram arrecadados mais de R$290 mil reais para investir na ampliação da UTI pediátrica, com leitos totalmente equipados e preparados para tornar o tratamento do câncer infantojuvenil ainda mais completo e humanizado.

Este ano, a UOPECCAN estima arrecadar com as vendas de tíquetes antecipados, venda dos sanduíches de balcão e produtos promocionais mais de R$300 mil para investir na Capacitação de Profissionais da Saúde de toda a região, pois acredita que desta forma o diagnóstico se torna precoce, aumentando as chances de cura. Outro projeto em destaque e não menos importante são os Exames de Diagnóstico Avançado, que irão contribuir para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

“Por meio da venda de Big Mac, nós, enquanto instituição, podemos mudar a realidade destas crianças e adolescentes que estão em tratamento na UOPECCAN. E, este ano vamos intensificar os Exames de Diagnóstico Avançando juntamente com a capacitação dos profissionais da área da saúde, para que o diagnóstico precoce seja realizado. Atualmente nosso índice de cura chega a 70% e o nosso objetivo com os projetos é aumentar esse número”, diz, Kelyn Aires, Coordenadora da Campanha McDia Feliz da Uopeccan.

Como Participar

Para abraçar a causa do câncer infantojuvenil e compartilhar a sua coragem com o Hospital do Câncer Uopeccan, a comunidade poderá adquirir sanduíches Big Mac no dia 24 de agosto, nos restaurantes McDonald’s de Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. O lanche custa R$17,00 e todo o valor da venda de balcão será revertido para a UOPECCAN.

Para quem deseja adquirir os produtos promocionais como camisetas, mousepad, caneca, copo, necessaire e popsocket da campanha, pode entrar em contato com o bazar da UOPECCAN pelo telefone (45) 2101-7002 ou através do Telemarketing de Foz do Iguaçu (45) 2102-0700 e, em nosso site www.uopeccan.org.br.

Como adquirir tíquetes antecipados

A UOPECCAN já está com os tíquetes antecipados disponíveis para a venda. Comercializados ao valor de R$ 17,00 cada um, o tíquete poderá ser trocado pelo sanduíche Big Mac na data do McDia Feliz, sábado, dia 24 de agosto.

Para adquirir basta entrar em contato pelos telefones:

(45)2101-7025 Cascavel

(45) 2102-0700 Foz do Iguaçu

(45) 99993-5006 Medianeira

(45) 99838-1000/ 99972-0257 Toledo

Impacto social ampliado

Desde 2018, o McDia Feliz, que chega a sua 31ª edição este ano, ampliou seu impacto social e passou a beneficiar duas causas de grande importância no Brasil: saúde e educação. Sendo assim, além do combate ao câncer infantojuvenil, que hoje é a maior causa de morte de crianças e adolescentes, através das instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, a campanha também destinará recursos para o Instituto Ayrton Senna, organização não governamental que, há mais de 20 anos, trabalha para desenvolver o potencial das novas gerações por meio da educação integral, ampliando suas oportunidades de vida e tornando-as agentes de transformação.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz, atualmente, é uma das a maiores mobilizações pelas crianças e adolescentes no Brasil. Há 20 anos, o Instituto atua nas necessidades antes, durante e depois do tratamento de crianças e adolescentes com câncer e beneficia instituições ligadas a oncologia pediátrica através de campanhas como o McDia Feliz. A campanha é um sucesso graças à participação de instituições, funcionários, franqueados e fornecedores, além da mobilização de milhares de voluntários que incentivam a sociedade a abraçar a causa. O McDiaFeliz desde 2018 ampliou seu impacto social e passou a beneficiar duas causas de grande importância no Brasil: saúde e educação. Este ano, o McDia Feliz acontece no dia 24 de agosto e todos os recursos arrecadados com a venda do Big Mac serão revertidos para as instituições participantes em todo o Brasil.

Mais informações em www.mcdiafeliz.org.br.

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) atua há 20 anos para aproximar famílias da cura do câncer infantojuvenil e aumentar as chances de cura da doença aos mesmos patamares dos países com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Para atingir esse objetivo, o Instituto Ronald McDonald trabalha promovendo a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacita profissionais de saúde para realizarem o diagnóstico precoce, incentiva a adesão a protocolos clínicos e promove disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infanto-juvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Saiba mais sobre as fontes de arrecadação, os programas e as instituições beneficiadas em www.institutoronald.org.br.