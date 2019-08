Vai se formar? Confira os melhores modelos de roupa para cada ocasião

Aquele dia tão esperado de pegar o diploma na mão chegou? Foram muitos anos de dedicação, estudos, noites em claro por causa das provas, perrengues e claro, festas com os amigos.

Mas um dos melhores períodos da vida dos jovens, a faculdade, sempre chega ao fim e um dos momentos mais bacanas que marca este término é a formatura. E, com as cerimônias chega também o momento de escolher as roupas para todos os eventos diferentes.

Uma calça jeans e uma camisa para o dia da colação, um vestido mídi para coquetel e, para a grande noite do baile, aquele vestido longo deslumbrante? Ou um macacão de linho para o coquetel e um vestido curto para a noite do baile?

Está na dúvida sobre o que vestir nos dias da sua formatura? Nós temos algumas dicas super fashion para você.

Dia da colação

A colação é aquele evento mais protocolar da formatura e, quando é realizada nos meses de dezembro a fevereiro, os graduados podem acabar sofrendo um pouco por causa do calor. Por isso, o mais recomendado é usar uma roupa mais simples e confortável durante este evento.

Se for para dar uma incrementada, prefira fazer makes mais sofisticadas e investir em bons acessórios, como os anéis, brincos, colares e relógios. Até porque o corpo vai ficar todo coberto com o traje de gala dos formandos.

O que vestir

O look do dia da colação pode ser mais simples e, se for durante os meses de calor, é recomendado que seja mais leve para evitar mal-estar.

Uma calça jeans mais leve e uma camiseta de manguinha são boas pedidas. Nos pés, sandálias ou scarpins ajudam a criar um look simples, mas extremamente sofisticado.

Agora, se você preferir usar uma roupa mais chique, mesmo neste evento, pode optar, por exemplo, por uma saia lápis mídi e uma blusa. Estampas como o floral e o animal print são boas pedidas.

Coquetel

A noite do coquetel, geralmente, é mais descontraída e é quando o graduado recebe os amigos e a família para um jantar. Neste caso, há mais opções para se vestir como, por exemplo, macacões e conjuntinhos.

Macacão

O macacão é uma peça clássica do guarda-roupas feminino e ele pode ser uma boa pedida para o coquetel. Detalhes como pedrarias e os decotes, sejam na parte da frente, ou atrás, deixam o look mais sofisticado e com um ar mais de festa.

Se quiser inovar na silhueta, é possível optar também pelos comprimentos mídi ou do tipo pantacourt.

Conjuntinhos

Outra aposta super fashion para o coquetel são os conjuntinhos que já foram muito usados por nossas mães, mas que agora estão revigorados com cores e cortes novos. As calças de comprimento mídi, por exemplo, são peças mais contemporâneas que podem ser combinadas com bodies de renda ou croppeds de tecidos como o linho.

Os conjuntinhos na cor verde ou no azul são super elegantes e dão um ar sofisticado para a produção que pode ser incrementada com colares e brincos.

Noite da formatura

Para a grande noite da formatura, as formandas, geralmente, optam pelos vestidos longos. Os mais tradicionais são os que têm brilhos e rendas, mas as transparências e o cetim também são escolhas bem acertadas.

Transparência com pedraria

Uma combinação extremamente elegante que está com tudo na temporada 2019-2020 é a transparência com as pedrarias. O tecido de base do vestido pode ser a organza ou mesmo o chiffon, mas, ao invés de ser fechado completamente de tecido, a peça apresenta uns detalhes em transparência e pedras.

Este é um modelo extremamente elegante e sexy, ideal para quem gosta de mostrar um pouco de pele.

Cetim

O cetim é um dos tecidos mais nobres que é muito utilizado para as roupas de festa. Delicado, romântico e clássico ele é uma boa pedida para quem gosta de looks discretos e sofisticados. Os cortes retos e os que têm decotes mais generosos também são opções interessantes.

Por ser um tecido mais brilhante, geralmente ele não tem detalhes como pedraria, mas a formanda pode caprichar na make e usar alguns colares com brilho para garantir o up no visual.

Renda com transparência

A renda é outro tecido muito usado para as roupas de formatura, neste caso, os trabalhos mais manuais são opções mais elegantes. Outra boa pedida é combinar a renda com as transparências o que quebra um pouco o romantismo do tecido, mas sem deixar o look vulgar.

Outra boa opção para quem quer manter a renda é incluí-la em detalhes, como nas barras das saias ou nos detalhes da causa sereia do vestido.

Pronta para arrasar na formatura?

