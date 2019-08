Brasil deve produzir 31,6 bilhões de litros de etanol este ano

O Brasil deverá produzir este ano 30,3 bilhões de litros de etanol da cana-de-açúcar e mais 1,35 bilhão de litros a partir do milho: um total de 31,6 bilhões de litros do produto. Os dados do 2º levantamento da Safra de Cana 2019/20 foram divulgados nessa quinta-feira (22) pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

Segundo a Conab, o etanol anidro, usado na mistura com a gasolina, deve chegar a 10,5 bilhões de litros, ou seja, 12,6% a mais que em 2018/19. No caso do hidratado, vendido nos postos de combustíveis, a tendência é redução de 14,1%, em relação à safra passada, chegando a 19,8 bilhões de litros.

A Conab informou ainda que o milho vem assumindo um papel de destaque na produção do combustível no País. Segundo a companhia, o Centro-Oeste é a região que mais usa o cereal para produzir etanol: 94,2% da oferta nacional em 2019, ou seja, 1,27 bilhão de litros, um crescimento de 62,4% em relação à safra passada.

Açúcar

Os dados do levantamento indicam ainda que a produção de açúcar deverá alcançar 31,8 milhões de toneladas este ano, um aumento de 9,5%. No plantio da cana, o levantamento aponta um acréscimo de 0,3% na produção em relação à safra passada, chegando a 622,3 milhões de toneladas. Em compensação, a área colhida está estimada em 8,38 milhões de hectares, uma diminuição de de 2,4%.