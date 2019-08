Uopeccan abre abertura da campanha Agosto Azul em Matelândia

A Uopeccan abre nessa quinta-feira (01), a Campanha Agosto Azul em Matelândia a partir das 19h30 no Centro comunitário Vó Zanata.

No mês de agosto são realizadas ações para incentivar a prevenção e a promoção da Saúde do Homem. O principal objetivo é motivar a mudança cultural para que homens procurem atendimento médico com mais frequência, para que possíveis doenças não se manifestem de forma mais grave.

Pensando na saúde do homem, a Secretaria Municipal de Saúde de Matelândia vai abordar durante a campanha os principais cuidados com a saúde do público masculino a fim de incentivar homens a realizar exames periódicos.

A programação contará com os palestrantes Gladys Mary Rodrigues, Gerente de Serviços de Saúde do Hospital do Câncer Uopeccan e Dr. Djoney Rafael dos Santos, Médico Cirurgião Geral e R3 da Cirurgia Oncológica no Hospital do Câncer Uopeccan.